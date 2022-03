Materniteit in AZ Delta Menen blijft bestaan

Er was sprake dat de Meense materniteit in AZ Delta zou afgevoerd worden, maar zover komt het niet. De materniteit blijft bestaan.

“Ook de komende jaren zullen er kindjes geboren worden in Meense kraamkliniek van het AZ Delta”, kregen we te horen van gelukkige burgemeester Eddy Lust, die zondag zijn 65ste verjaardag vierde. “We hechten er belang aan om deze boodschap klaar en duidelijk te verkondigen. Er zijn de laatste weken berichten verspreid die de Menenaars hebben verontrust. We kunnen nu iedereen geruststellen, de materniteit in het ziekenhuis blijft bestaan.”

Nabijheid is belangrijk

“Onze materniteit is inderdaad niet de grootste in de streek”, voegt schepen van Sociale Zaken Angelique Declercq er nog aan toe. “Het is inderdaad zo dat er in andere ziekenhuizen in de streek meer moeders bevallen dan in onze stad. We moeten evenwel rekening houden met het feit dat cijfers alleen niet alles zeggen, ze vertellen maar één kant van het verhaal. Er zijn andere belangrijke aspecten, zoals kansarmoede in onze stad. Voor een aantal Menenaars is de nabijheid van een materniteit ontzettend belangrijk. Ik ben blij dat we met AZ Delta een ziekenhuis in onze stad hebben dat oog heeft voor alle aspecten van het verhaal”, aldus nog schepen Angelique Declercq. (WO)