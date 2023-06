Mantelzorgers worden in de bloemetjes gezet

Op 23 juni is het Dag van de Mantelzorg. Eerstelijnszone WE40, regio Beernem, Oostkamp, Zedelgem en Jabbeke slaat de handen in elkaar met de lokale besturen, de zorg- en welzijnspartners en Logo Brugge-Oostende om tijdens die week de mantelzorgers in de watten te leggen. In elke gemeente wordt er een activiteit aangeboden. “Op die manier willen we tonen hoezeer we hen waarderen. Je bent mantelzorger als je op regelmatige basis zorgt voor iemand uit je omgeving. Mantelzorg doe je omdat je een band hebt met de persoon, en niet omdat het je beroep of vrijwilligerswerk is”, weet Michelle Roels, coördinator bij ELZ WE40, te vertellen. Wanneer je mantelzorger bent, komen er wel wat vragen op je af. Eerstelijnszone WE40 bundelde heel wat informatie in een praktische, beknopt boekje. Hierin kun je info vinden over financiële tegemoetkomingen, mantelzorgverenigingen, waar je terecht kunt als mantelzorger en nog heel wat meer. Alle (lokale) contactgegevens worden op een rijtje gezet. (GST)

Hier kun je deze brochure digitaal raadplegen: https://www.eerstelijnszone.be/mantelzorg-1. Meer praktische info is te vinden op de kalender van https://www.eerstelijnszone.be/week-van-de-mantelzorg of via info@we40.be of het nummer 0485 22 44 77.