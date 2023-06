Mantelzorgers actiever begeleid in Wevelgem

Vrijdag 23 juni is de dag van de mantelzorg. Je bent mantelzorger als je regelmatig zorgt voor je partner, je kind, een familielid, vriend of buur, vrijwillig en onbetaald. De gemeente Wevelgem zette al enkele stappen in de opbouw van een mantelzorgbeleid. En gaat daar dit jaar nog sterker mee door.

“Heel wat mensen zijn mantelzorger zonder het te beseffen. Elke week boodschappen doen voor de buurvrouw of de dagelijkse zorg voor je man of vrouw. Ze vinden wat ze doen normaal. En toch willen we zoveel mogelijk mantelzorgers bereiken”, vertelt Hannelore Herman, coördinator Thuiszorg.

“Vorig jaar startten we met een campagne om mensen te overtuigen om zich te registreren als mantelzorger. Zo kunnen we de mensen gerichter informeren en uitnodigen voor onze activiteiten. We komen een paar keer per jaar samen met mantelzorgers en willen ook samenwerken met de verenigingen. De rode draad is de nood aan gepaste informatie, weten waar je naartoe moet.” Drie banners kleurden de voorbije maand de drie deelgemeenten, flyers werden verspreid, een artikel in het tijdschrift De Wegwijzer ondersteunt de boodschap.

“Dit najaar starten we met een mantelzorgcafé met informatie en ruimte om eigen ervaringen uit te wisselen. Op 23 juni voorzien we een smakelijke verrassing voor al wie registreerde.” (HV)

Info: www.wevelgem.be/mantelzorg.