Mantelzorgcafé de Geselligaards brengt mantelzorgers samen

De Geselligaards is een groepje mantelzorgers, die mekaar ontmoeten in lokaal dienstencentrum Geselle in Wingene. Hun mantelzorgcafé onder de naam ‘Geselligaards’ wordt op woensdagavond 15 maart feestelijk geopend.

“De Geselligaards is een mantelzorgcafé van en voor mantelzorgers”, vertelt schepen van Welzijn Tom Braet (CD&V). “Ik kom vaak in contact met mantelzorgers en zij vertellen elk hun verhaal. Ze luchten hun hart over hulp en dienstverlening die niet loopt hoe zij het willen en nodig hebben. Ze stellen heel wat vragen over waar ze terecht kunnen met hun hulpvragen. Daarom beslisten we met de gemeente Wingene om met iDrops in zee te gaan en samen met Wingense mantelzorgers na te denken over wat zij nodig hebben. Daaruit ontstond het mantelzorgcafé de Geselligaards.”

Mantelzorgers delen hun ervaring

Anja Vandemaele zorgt al jaren voor haar zoon met een beperking en doet haar verhaal. “Mantelzorger ben je voor het leven. Voor mij is mantelzorg ervoor zorgen dat mijn zoon voldoende sociale contacten heeft waarbij ik opkom voor zijn rechten zodat hij een mooi en waardevol leven heeft. De moeilijkste kant is de administratie, de vele telefoontjes en vergaderingen die nodig zijn om mijn zoon de juiste zorg te geven. Je krijgt als mantelzorger niet altijd de steun, die je nodig hebt om de zorg haalbaar te houden en optimaal te organiseren.” Ook Mia Desmet zorg al enkele jaren voor haar partner met dementie. “Ik sta mijn man bij die mij heel dierbaar is tijdens de moeilijke periode en zo vergroot ik zijn levenskwaliteit. Heel vaak verlies ik mezelf door het zorgen voor iemand anders. Daar een evenwicht in vinden is een heel grote uitdaging.”

Elk zijn verhaal

Mantelzorgers Anja en Mia hielpen mee het concept van de Geselligaards uit te werken. Ze zetten zich beiden in voor het mantelzorgcafé. “Mantelzorgers kunnen bij de Geselligaards hun verhaal en zorgen achterlaten, je kan ervaringen delen met andere mantelzorgers en genieten van een deugddoende babbel. Bovendien is er een medewerker van de gemeente aanwezig, die je kan helpen met je vragen, signalen opvangt voor het beleid en doorverwijst naar de juiste instantie,” weet Anja. “Ik merk hoeveel deugd het doet om met mantelzorgers te praten”, gaat Mia verder. “Zij weten hoe intens het is om te zorgen voor een ander en zij weten wat je meemaakt. De eerste stap naar buiten is vaak het moeilijkste.”