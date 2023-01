Maandag openen kinderdagverblijven ’t Harlekijntje en Filou de deuren: “Als gemeente willen we iets doen aan tekort aan opvangplaatsen”

Na de veelbesproken sluiting begin oktober van groepsopvang ‘De Kikker’ is het gemeentebestuur van Jabbeke niet bij de pakken blijven zitten. In een minimum van tijd werd aan het vrijetijdscentrum een pop-upkinderdagverblijf uit de grond gestampt.

In een tijd waar opvangmogelijkheden voor kleuters uiterst schaars zijn, zorgde deze noodopvang ervoor dat de meeste ouders niet aan hun lot overgelaten werden. Maandag 9 januari verhuist deze tijdelijke kinderopvang naar een definitieve locatie in de Constant Permekelaan 6. In ’t Harlekijntje zal plaats zijn voor 16 kinderen. “We hopen op maandag 9 januari de pop-upkinderopvang aan het vrijetijdscentrum definitief op te doeken”, vertelt Wim Depelchin, coördinator Kindzorg. “In onze nieuwe groepsopvang kunnen 16 kinderen terecht. De goedkeuring van de zorginspectie hebben we al binnen en alle noodzakelijke documenten en attesten zijn afgeleverd. We wachten nog enkel op de formele goedkeuring van het agentschap Opgroeien (Kind & gezin). Mocht deze goedkeuring volgende week maandag nog niet in ons bezit zijn, gaan we nog eventjes door met het pop-upkinderdagverblijf.”

Wim Depelchin benadrukt dat heel wat ouders uiterst tevreden zijn met de initiatieven van de gemeente op het vlak van kinderopvang. “Na de sluiting van De Kikker stonden we met onze rug tegen de muur. We hebben snel gereageerd en slaagden erin om verschillende ouders een kwaliteitsvolle, tijdelijke oplossing aan te bieden voor de opvang van hun kinderen. Hun reacties waren dan ook uitermate positief. Eén begeleidster van de noodopvang verhuist mee naar ’t Harlekijntje. Dat zorgt ervoor dat de kinderen zich vrij snel thuis zullen voelen in de nieuwe locatie.”

“Het is leuk dat de kinderopvang nog eens positief in het nieuws komt”

De gemeente wil haar ambities om tegemoet te komen aan het tekort aan opvangplaatsen duidelijk kracht bij zetten. Door de samenwerking met een onthaalouder worden in de onmiddellijke nabijheid van kinderopvang ‘t Harlekijntje nog bijkomende opvangmogelijkheden gecreëerd.

Extra opvangplaatsen

“Door de samenwerking met een onthaalouder zorgen we voor acht extra opvangplaatsen”, gaat Depelchin verder. “Wendy Vigneron, verantwoordelijke van Onthaalgezin Filou uit Varsenare, verhuist op 9 januari immers naar onze locatie in de Constant Permekelaan 2. Alle attesten en goedkeuringen zijn binnen, zodat we zonder problemen kunnen starten. Dat betekent dat we als gemeente vanaf maandag aanstaande op twee plaatsen kinderopvang organiseren. We hebben de ambitie om in de toekomst de mogelijkheden voor kinderopvang nog uit te breiden voor Jabbeekse ouders.”

Blij met samenwerking

“Ik ben heel blij met de samenwerking met de gemeente”, vult Wendy Vigneron aan. “Ik was al een tijdje op zoek naar een ander pand voor mijn kinderopvang. Na 15 jaar kinderopvang in mijn eigen huis was ik aan iets anders toe. Toen ik merkte dat de nodige attesten en vergunningen voor de nieuwe locatie niet in orde geraakten, nam ik contact op met de gemeente. De samenwerking biedt voor beide partijen niets dan voordelen. Ikzelf ben verlost van een berg administratie en de gemeente kan de wachtlijsten beetje bij beetje aanzuiveren. Ikzelf, mijn dochter Yara en schoondochter Maaike zullen 16 kinderen opvangen. Acht kinderen die ik al thuis opving, verhuizen mee en acht nieuwe peutertjes zijn welkom.”

Elkaar helpen

Binnenkort telt Jabbeke twee gloednieuwe kinderdagverblijven in de Constant Permekelaan. “Het is leuk dat de kinderopvang nog eens positief in het nieuws komt”, geeft Wim Depelchin nog mee. “Het is niet onmiddellijk de bedoeling dat ’t Harlekijntje en Filou gaan samenwerken, maar indien nodig zullen beide verantwoordelijken niet nalaten om elkaar te helpen.”