Maandag hoog bezoek in Izegem: viceminister-president Hilde Crevits komt handje toesteken in WZC De Plataan

Tijdens Expeditie Zorg, een initiatief van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), brengt Vlaams viceminister-president op maandagvoormiddag 24 februari een bezoekje aan WZC De Plataan. “We gaan langs op de afdeling Picasso, de minister zal er een handje toesteken en een praatje maken met de bewoners.”

Tijdens de week van 24 tot en met 28 februari 2025 lanceert de VVSG, de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, ‘Expeditie Zorg’. Met dit initiatief wil de VVSG de nieuwe lokale bestuurders warm maken om verder in te zetten op hun eigen lokaal zorgverhaal. Ook Izegem wil Expeditie Zorg niet zomaar laten voorbijgaan. Zorg Izegem, de openbare zorgvereniging die eind 2017 werd opgericht door OCMW en stadsbestuur Izegem, nodigt daarom haar negen nieuwe bestuurders (vertegenwoordigers van de gemeente- en OCMW-raad) uit om op woensdag 26 februari het eigen zorgaanbod te ontdekken.

Op maandag 24 februari 2025 komt ook Vlaams viceminister-president Hilde Crevits op uitnodiging van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten op bezoek in het WZC De Plataan, dat onderdeel uitmaakt van Zorg Izegem. Daarbij zullen ook Nadia Staes, voorzitter van Zorg Izegem, burgemeester Kurt Grymonprez, en Véronique Janssens, directeur van de VVSG aanwezig zijn. Na de verwelkoming door directeur Bad Kindt en zijn team om 9.30 uur volgt een bezoek aan de afdeling Picasso. “De bedoeling is dat de bewoners een woordje kunnen wisselen met de minister, ze zal ook even mee helpen op de afdeling. Op dat moment staat het afruimen van het ontbijt op de kamers op het programma.”

Tegen 10.30 uur wordt het bezoek afgerond.