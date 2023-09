Maand na brand keren bewoners terug naar Estrade, ook Polikliniek is weer open: “We zijn superblij”

Een maand na de brand in Estrade, de voorziening van De Lovie vzw in Poperinge, keren de bewoners gefaseerd terug naar hun vertrouwde omgeving. Ook de Polikliniek in hetzelfde gebouw is terug opgestart.

“Momenteel worden de laatste voorbereidingen uitgevoerd, waaronder poetswerken en de laatste voorzieningen rond brandveiligheid”, zegt Lore Delbeke, coördinator in Estrade. “Vanaf dinsdag kunnen twee groepen bewoners terugkeren. Donderdag verhuist een derde groep en volgende week dinsdag de laatste twee groepen. Dit is heel goed nieuws, we zijn superblij. Intussen verbleven onze bewoners in psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart en woonzorgcentra Huize Wieltjesgracht en Home Vrijzicht in Ieper, OLV Gasthuis in Poperinge en enkele andere vestigingen van De Lovie vzw.”

Solidair

De bewoners en medewerkers van De Lovie vzw willen nu alle solidaire diensten en voorzieningen bedanken. “Niet alleen de huidige opvanglocaties, maar ook de ziekenhuizen die instonden voor de eerste opvang en de medewerkers van de brandweer en het Rode Kruis, eigenlijk iedereen die hulp bood”, aldus Delbeke.

Bedankingsmoment

Maandagnamiddag stonden een aantal bewoners aan de ingang van de hoofdcampus van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. Ze overhandigden er geschenkmanden aan enkele zorgverleners van het ziekenhuis. “In de manden zitten onder meer koekjes die onze bewoners zelf bakten en kaartjes met een vriendelijke uitnodiging voor een gezamenlijk bedankingsmoment in het kasteel van De Lovie in Poperinge op 27 september.”

Polikliniek

De Polikliniek van Poperinge, een vestiging van Jan Yperman, is deze week weer opgestart. “De brand situeerde zich boven de kliniek”, vertelt adjunct-hoofdverpleegkundige Magali Vilain. “We hadden heel wat waterschade en er waren onder meer plafonds naar beneden gekomen. Alles is nu weer in orde. Patiënten kunnen opnieuw langskomen voor consultaties, bloedafnames en onderzoeken zoals vroeger.”

Kunstacademie

De kunstacademie in het gebouw is nog niet volledig toegankelijk. “De brandvleugel zal nog een aantal maanden onder handen genomen worden, waaronder het vervangen van plafonds en vloeren. Dit duurt vermoedelijk tot januari”, klinkt het bij de directie. “We maken verder gebruik van vervanglocaties op andere verdiepingen, op de Vroonhofsite, in de lerarenkamer en klassen van De Pinker. Alle lessen kunnen dus doorgaan.” (TP)