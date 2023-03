Maak kennis met Seniorenzorg Lendelede

Seniorenzorg Lendelede organiseert op zondag 19 maart een opendeurdag ter gelegenheid van de ‘Dag van de Zorg’. “Bezoekers kunnen er van nabij kennismaken met wonen en werken in woonzorgcentrum Aksent”, zegt algemeen directeur Emmy Demasure.

“We willen de voorzieningen van de vzw Seniorenzorg Lendelede in de kijker zetten”, zegt Emmy Demasure. “Het woonzorgcentrum Aksent, Residentie De Schakel en dagverzorgingscentrum ‘de Maretak’. Wat realiseren we hier en welke activiteiten organiseren we nog in het kader van het jubileumjaar 25 jaar Seniorenzorg.”

De werkgroep communicatie en feestelijkheden stelde een mooi programma samen voor de bezoekers die van 10 tot 17 uur heel wat kunnen beleven in wzc Aksent . “We voorzien een parcours met infostandjes en interactieve momenten over waar het personeelsteam dagelijks bezig mee is en wat er voor en door de bewoners gedaan wordt”, zegt Ilse Dekyvere. “Infostanden over de vrijwilligerswerking, over activiteiten en evenementen voor de bewoners, sociale dienst, kine, dementie, palliatieve werking, dagverzorging, assistentiewoningen en nog veel meer.”

Aperitief

Om 11 uur is het in de bar tijd voor een aperitief. “En wie interesse heeft om in het woonzorgcentrum te komen werken, kan daar gerust eens over babbelen. Tussen 11 en 14.30 uur zijn er geleide bezoeken voor wie even wil binnenkijken in de keuken. Tussen 11 en 14.30 uur kan je een ritje maken met een rolstoelfiets. Om 15.30 uur start een gezondheidswandeling van ongeveer 20 minuten met bewoners en vrijwilligers langs het rollatorpad. En voor de kinderen is er de hele dag animatie voorzien en in de bar moet je beslist eens proeven van ons eigen bier ’t Aksentje.” (IB)