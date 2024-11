Longpatiënten fietsen tegen ziekenhuispersoneel en BV’s tijdens COPD-Dag: “Het is alsof je stikt, ik dacht dat ik ging doodgaan”

Tijdens Wereld COPD-Dag plaatsen diverse instellingen de chronische longziekte in de kijker die tussen de 400.000 en 800.000 Belgen treft. Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem organiseerde samen met Chiesi en COPD vzw een fietschallenge tussen patiënten, personeel en BV’s. Longpatiënt Dirk Balcaen (66) hoopt dat zijn verhaal anderen doet stoppen met roken. “Die aanvallen zijn verschrikkelijk, het is alsof men je keel dichtknijpt.”

Het Waregemse ziekenhuis plaatste in de inkomhal twee fietsen voor een challenge in het kader van Wereld COPD-Dag. Longpatiënten namen het er op tegen ziekenhuispersoneel en enkele bekende gezichten. De niet-patiënten dragen tijdens het fietsen een zware rugzak en ademen door rietjes, om hetzelfde gevoel te creëren dat de patiënten ervaren. Wereldkampioen omnium Lindsay De Vylder moest wegens ziekte afhaken.

Essevee-voetballer Dylan Demuynck nam wel plaats op de fiets. “Het is erg moeilijk om met die extra ballast en de rietjes te sporten. Ik was veel sneller uitgeput en in ademnood”, reageert hij. “Respect voor de patiënten dat ze zich vandaag zo inspannen om de aandoening onder de aandacht te brengen. Ik heb hier ook goed gezweet, gelukkig had ik een dagje zonder training.”

Onomkeerbaar

COPD ofte chronisch obstructieve longziekte treft in België alleen al zo’n 800.000 mensen. “Maar slechts bij de helft daarvan werd de diagnose vastgesteld”, vertelt pneumoloog Nathalie Veranneman, die samen met collega-longartsen Sarah Bostoen, Elyne Cottignies en Jel Van Hauwe trekker is van het project. “De aandoening tast de longen en luchtwegen aan, en wordt steeds erger. Het is een chronische ziekte die onomkeerbaar is. Daarom is het belangrijk om op tijd een diagnose te stellen.”

“COPD wordt veroorzaakt door toxische partikels. Vooral door te roken, maar ook door vervuilde lucht of infecties. Men is er zich niet altijd van bewust. De klachten zijn vooral kortademigheid en hoesten. Dat vinden rokers normaal, maar dat is het niet. Het is belangrijk om meteen te stoppen met de blootstelling aan die schadelijke stoffen. Medicatie kan de evolutie van de ziekte tegengaan en we raden uiteraard een gezonde levensstijl en veel beweging aan. Sommigen hebben intensieve kinesitherapie en zelfs zuurstof nodig.”

“Rook niet!”

Longpatiënt Dirk Balcaen nam het op tegen Demuynck. “Ik heb toch enkele meters verder kunnen fietsen”, zegt hij trots. De 66-jarige ex-truckchauffeur beleefde 2,5 jaar geleden de schrik van zijn leven. “Ik werd ‘s nachts wakker en kon bijna niet meer ademen, ik kon zelfs mijn vrouw niet verwittigen. Het is verschrikkelijk. Het voelt alsof iemand je keel dichtknijpt, alsof iemand je wil wurgen. Het is niet te beschrijven. Als zo’n aanval gebeurt, denk je dat je doodgaat.”

Op enkele dagen tijd werd Dirk twee keer op de spoedafdeling binnengebracht. “Ik heb heel lang enorm veel gerookt, tot zo’n 30 sigaretten per dag. Geen enkele behandeling kon mij doen stoppen, ik heb nochtans alles geprobeerd. Maar na die aanvallen heb ik meteen mijn pakjes weggegooid. Roken is erg ongezond, ik zeg het nu aan iedereen die ik ken. Doe het niet. Bovendien spaar je er veel geld mee uit, tot zelfs 3.000 euro per jaar.”