Lokale besturen schenken mondzorgpakketten aan scholen

De leden van het Huis van het Kind stelden in de Beernemse sporthal de mondzorgactie Gezonde Mond voor. Vier lokale besturen van Beernem, Jabbeke, Oostkamp en Zedelgem tekenden present op deze mondzorgactie.

“Als lokaal bestuur hechten we veel belang aan mondgezondheid bij kinderen. Om hier de nadruk op te leggen, schenken we gratis mondzorgpakketten aan de scholen”, aldus burgemeester Jos Sypré (CD&V). In het pakket vinden de kinderen een tandenborstel, tandpasta en een informatieve folder. Deze pakketten worden via de intergemeentelijke preventiemedewerker aangeboden aan de kleuter- en lagere scholen van de vier gemeenten. De actie kadert in het preventief gezondheidsbeleid van deze gemeenten.

“We willen werk maken van de gezondheid van onze inwoners. Dit jaar focussen we op het napoetsen. We vragen aan de ouders om hun kinderen te helpen bij het poetsen van hun tanden, totdat ze dat helemaal alleen kunnen. Jonge kinderen hebben namelijk vaak niet voldoende motorische vaardigheden om helemaal zelf hun gebit goed te onderhouden. Daarom is het belangrijk dat zowel de ouders als grootouders bij het tandenpoetsen aanwezig zijn, liefst tot de leeftijd van tien jaar”, legt de burgemeester uit. (Regi)