Lise Vanassche ruilt Hardoy voor het Zuid-Franse Grasse: “Unieke kans om mijn droom waar te maken”

Lise Vanassche (24) studeerde af als verpleegkundige en behaalde daarna een master in de wetenschappen. Ze was ook jaren jobstudente in woonzorgcentrum Hardoy. Nu trekt ze naar Zuid-Frankrijk om daar als verpleegkundige aan de slag te gaan. “We verliezen hier een gemotiveerde medewerkster.”

“Lise werkte hier aanvankelijk als zorgkundige en later als verpleegster. Na het behalen van haar masterdiploma had ik met haar een gesprek over haar toekomst binnen Hardoy. Maar haar roeping ligt in het buitenland. We zijn blij dat we haar konden helpen in haar zoektocht naar een mooie job binnen onze groep in Frankrijk”, zegt directeur Barbara De Poorter bij het afscheid van Lise.

Tweetalig

“Ik ben geboeid door de ouderenzorg en wil op termijn een functie op beleidsniveau. Maar dan is tweetaligheid, in een land als het onze, zeker een must. Daarom zocht ik naar een mogelijkheid om mijn Frans wat bij te schaven”, luidt het bij Lise.

Frankrijk leek uiteraard voor haar het meest geschikte land daarvoor. Orpea, de groep waartoe woonzorgcentrum Hardoy behoort, is internationaal gestructureerd en heeft mogelijkheden in het zonnige zuiden. “Samen met Lise nam ik contact op met Orpea Frankrijk om op zoek te gaan naar een geschikte thuishaven binnen de groep in Frankrijk. Na verschillende grensoverschrijdende gesprekken mondde deze zoektocht uit in een mooie kans voor Lise binnen de ouderenzorg”, vervolgt Barbara.

Op termijn wil ik een functie op beleidsniveau

Lise vertrekt richting Grasse. In een mooie residentie nabij Grasse zal ze als verpleegkundige aan de slag gaan. “Ik ben de directie van Hardoy zeer dankbaar voor de kansen die ik hier kreeg en de mogelijkheid om mijn droom waar te maken.” De waardering is wederzijds. “We verliezen hier een gemotiveerde medewerkster. Maar het is een toffe meid, vol ambitie en we zijn blij dat we haar kunnen helpen om haar droom te realiseren. Ze wordt een meerwaarde daar in Grasse en de lokale ouderenzorg”, besluit Barbara De Poorter.