Liefde is… zorgen voor elkaar: MS en ALS krijgen ‘team Ann en Bart’ niet klein

Benefiet op zaterdag 15 april met optreden van bevriende Gunther Levi

Op de benefietactie op zaterdag 15 april in OCAR in Rumbeke komt Gunther Levi optreden. “Dat is een hele goede kennis van ons”, vertelt Ann. “Als kapster heb ik eigenlijk de stiel geleerd bij Sonja Vanneste in Izegem. Ik zorgde in die tijd ook vaak voor haar dochter Charlotte Nollet, ik ging zelfs nog mee op reis met hen. En Charlotte is nu de echtgenote van Gunther Levi van De Romeo’s. We kennen hen dus persoonlijk, we gaan ook wel vaker naar optredens waar we dan ook vaak backstage hen kunnen begroeten. Zo waren we al in het Sportpaleis en konden we ook nog mee genieten van de afterparty.”

Zoon Robbe kan erbij zijn

Gunther twijfelde niet om op te komen treden op ‘Een hart voor Bart’. “Maar de organisatie ligt eigenlijk niet in onze handen”, zegt Ann. Er werd een comité opgericht met Veerle Lietaert, Hans Verhamme, Steven Oosterlynck en Anns dochter Daphne Victor. “Zij staan in voor de organisatie. De kaartenverkoop loopt uitstekend, er zijn slechts nog enkele kaarten over. Maar je kunt ook nog altijd een steunkaart kopen.”

De deuren van OCAR gaan om 18 uur open, het optreden van Gunther Levi is ingepland om 19 uur en het feest wordt afgerond met een dj. “Heel wat van onze vrienden komen die avond zelf een handje toesteken. Er zal uiteraard ook iets te drinken zijn. En Rik Vanhecke, een oude voetbalmaat van Bart, komt barbecueworsten bakken.”

Bart en Ann zijn ook dankbaar dat hun zoon Robbe, die herstellende is en in een zorginstelling verblijft, er bij kan zijn. “Hij doet goed zijn best, zijn aanwezigheid is ook een opsteker.”

Meer info: 0478 20 10 59 (Ann)