Kulak-studenten geven medische hulp in Libanon

Twaalf derde bachelorsstudenten Geneeskunde van KU Leuven Kulak trokken in september tien dagen op medische missie naar Libanon, een project in samenwerking met de Kortrijkse vzw See & Smile. Ze gaven er medische hulp aan meer dan 3.000 Libanezen en Syrische vluchtelingen.

De medische missie is een jarenlange traditie waarbij de Kulak-geneeskundestudenten de kans krijgen om na drie jaar studeren hun kennis in praktijk toe te passen. Dat deden ze deze veertiende editie onder begeleiding van emeritus professor Geert Callewaert en professor Heidi Declercq.

“Normaal gezien zouden we naar de Filipijnen gaan, maar ze hebben er nog steeds schrik voor corona. Het onderwijs verloopt er nog steeds online. Dan zouden we naar Gambia gaan, maar last minute viel de keuze op Libanon. De eerste week verbleven de studenten in Beirut, de tweede week in de Bekavallei. Helaas heeft Libanon niet de beste reputatie en door het kidnappingsgevaar mochten we soms niet alleen naar buiten, maar steeds in groep of onder begeleiding. Maar eenmaal daar hebben we ons nooit onveilig gevoeld”, vertelt Heidi.

De begeleider kijkt terug op een geslaagde, leerrijke missie waarbij de groep bij verschillende taken werd ingezet. De medische hulp verliep via drie groepen: het oogteam, tandteam en huisartsenteam. Naast observatie kregen de geneeskundestudenten de kans om zelf taken uit te voeren. Daarbij konden ze wel telkens rekenen op de begeleiding van de ervaren vrijwilligers van See & Smile.

Intense ervaring

“Soms waren er discussies in de wachtzaal tussen de patiënten. De spanning tussen de Libanezen en Syrische vluchtelingen liep er soms hoog op”, zegt studente Sixtine Tricquet. De werking werd vervolgens gesplitst in halve dagen om de medische zorg tussen beide groepen te verdelen.

“We werden daar super goed begeleid door artsen en medewerkers van de vzw en kregen voldoende verantwoordelijkheid en rotatiemogelijkheden om van alles te kunnen proeven. Het was een intense leerervaring. Tien dagen lang elke dag een andere locatie opzetten en veel schrijnende situaties zien, het houdt je scherp. Daarnaast word je als hulpverlener ook geconfronteerd met klachten die langdurige zorg nodig hebben of die enkel kunnen verholpen worden met een operatie, dat geeft je soms een gevoel van hulpeloosheid. Desondanks zijn alle studenten gemotiveerd om volgend jaar opnieuw zo’n missie aan te gaan.”