Knokke-Heist is officieel Pleegzorggemeente: “Met dank aan inzet van alle pleeggezinnen”

Van 10 tot 19 november is het de Week van de Pleegzorg. Tijdens deze week zet Pleegzorg Vlaanderen dit thema zoveel mogelijk in de kijker. Het ideale moment voor Knokke-Heist om aan te kondigen dat de gemeente nu officieel erkend is als Pleegzorggemeente, een badplaats die pleegzorg sterk genegen is en actief wil ondersteunen.

Met het label van Pleegzorggemeente toont de gemeente Knokke-Heist haar betrokkenheid bij pleegzorg en haar streven naar het meer bekend maken van de pleegzorg in onze gemeenschap. Als onderdeel van de inzet voor pleegzorg, willen ze nieuwe pleeggezinnen verwelkomen en de noodzaak ervan benadrukken.

Campagnes

Naast het bieden van fysieke opvang in één van de pleeggezinnen of bij een pleegouder, wil het gemeentebestuur van Knokke-Heist nog meer doen. Het zal in de toekomst deelnemen aan sensibiliserings- en wervingscampagnes om het bewustzijn over pleegzorg te vergroten en nieuwe pleeggezinnen te vinden. Knokke-Heist wil de gemeenschap mobiliseren en aanmoedigen om zich in te zetten voor de zorg van onze kwetsbare kinderen.

“Deze erkenning als Pleegzorggemeente hebben we te danken aan de inzet en toewijding van de bestaande pleeggezinnen in Knokke-Heist. Momenteel zijn dat er 23. Wij willen dan ook graag onze oprechte dankbaarheid uitspreken voor de jarenlange belangeloze inzet van deze pleeggezinnen. Hun ondersteuning en zorg hebben een positieve impact gehad op het leven van vele kinderen”, aldus schepen Nick Wenmaeckers.

Rugzakje verlichten

Knokke-Heist nodigt inwoners, organisaties en bedrijven uit om zich aan te sluiten in hun inzet voor pleegzorg. Samen kunnen we het verschil maken en ervoor zorgen dat elk kind de kans krijgt om op te groeien in een liefdevol en stabiel gezin. Of zoals Bianca, pleegouder sinds jaren, zegt: “Als ik dat rugzakje van een kind toch een beetje kan verlichten, daar doe ik het voor”. (MM)