Kliniek Sint-Jozef opent de deuren op zondag 8 oktober

In het weekend van 8 oktober vinden overal de Open Geestdagen plaats, de apotheose van de jaarcampagne van Te Gek!? en Zorgnet- Icuro. De geestelijke gezondheidszorg zet dat weekend de deuren wijd open voor het publiek onder het thema “Open de deur van je hoofd”. Ook Kliniek Sint-Jozef Pittem, centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie, sluit aan bij de campagne en verwelkomt bezoekers op zondag 8 oktober tussen 10 en 17 uur.

Die dag worden voor het eerst de 3 gloednieuwe ontmoetings- en therapieunits opengesteld, die de Kliniek recent in gebruik nam. Deze gebouwen zijn niet alleen architecturale pareltjes, maar zijn vooral volledig afgestemd op de zorgvisie van het ziekenhuis. Ook de komende jaren wordt er nog volop verder gebouwd op de site en zal Kliniek Sint-Jozef een ingrijpende transformatie doormaken richting de psychiatrie van de toekomst.

Eén van de nieuwe units. © gf

Wie op 8 oktober de Kliniek bezoekt, maakt ook kennis met de therapeuten die in deze nieuwe units huizen. Het publiek kan zo kennismaken met muziektherapie, dans- en bewegingstherapie, psychomotorische therapie, relaxatietherapie, ergotherapie, beeldende therapie, etc. Uniek is ook de beleveniscontainer waarbij patiënten in hun hoofd laten kijken: bezoekers kunnen zo ervaren hoe patiënten zich voelden voor zij aan hun hulpverleningstraject startten. De beklijvende verhalen van patiënten lopen als een rode draad doorheen het programma van de dag en nemen de bezoeker ook letterlijk mee op sleeptouw.

Mindfulnesswandeling en expo

Daarnaast speelt ook het prachtige groene domein van de Kliniek een hoofdrol op 8 oktober. Bezoekers worden langs mooiste plekken van het terrein geleid via een mindfulnesswandeling. Dit wandeltraject werd ontwikkeld in 2020 – in volle coronatijd dus – door Ivan Duyck, verpleegkundige en relaxatietherapeut binnen Kliniek Sint-Jozef. Aan de hand van 10 pitstops onderweg worden wandelaars uitgenodigd tot een moment van bewust stilstaan. Dit door middel van een gedicht, een opdracht, een tekst… Een absolute aanrader!

Een beeld van de toekomstige zorgomgeving. © gf

Wie de mindfulnesswandeling op 8 oktober aflegt, krijgt ook de kans een extra stop te maken. Speciaal voor de Open Geestdagen organiseert Kliniek Sint-Jozef namelijk ook een kunstexpositie met werken door (ex-)patiënten en kunstenares Greet Desal. Zij is de drijvende kracht achter het creatief atelier binnen het ziekenhuis genaamd ‘Studio Dada’. Doorheen de jaren hielp zij heel wat patiënten hun creatieve talenten ontdekken, vaak met verbluffende resultaten. Een selectie van die werken wordt nu éénmalig samengebracht.

Iedereen welkom

In de centrale infohal kunnen bezoekers meer info krijgen over onder meer de Kliniek & haar aanbod, het masterplan bouw, etc. Er zijn ook infostanden van partners uit het netwerk en een jobstand voor wie een carrière binnen het ziekenhuis ambieert. Alle bezoekers worden ook uitgenodigd even na te praten bij een drankje en huisgemaakte versnapering, aangeboden door het ziekenhuis.