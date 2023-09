Kitoko Studio zet natuurlijke schoonheid nu centraal in Poperinge: “Plaats waar wetenschap en moeder natuur samenkomen”

In de Hondstraat 4 in Poperinge vind je sinds kort Kitoko Studio. Zaakvoerster Julia Delhaye (25) verhuisde haar schoonheidssalon van Westouter naar het centrum van Poperinge.

Kitoko Studio is een plaats waar natuurlijke schoonheid centraal staat. “Huidverzorging, make-up, supplementen en alles die erbij hoort op een respectvolle manier voor huid, dier en planeet. Je kan bij mij terecht voor gelaatsverzorgingen met natuurlijke producten, epilaties met suikerontharing, make-up, nagelverzorging, wenkbrauwbehandelingen”, zegt zaakvoerster Julia Delhaye (25). Ze volgde mode verkoop en later schoonheidszorgen in Brugge. Er volgden nog tal van extra opleidingen in de beautysector. Ook alle producten om thuis de huid te verzorgen, make-up, supplementen en enkele tools die handig zijn tijdens het verzorgen kan je bij Kitoko aankopen.”

Lingala

De bijzondere naam Kitoko werd geïnspireerd door Julia haar metekindje Arsene. “Zijn mama is afkomstig uit Rwanda. In haar gezelschap staat er vaak Afrikaanse muziek op. Tijdens het luisteren naar deze liedjes merkte ik vaak het woord ‘Kitoko’ op.. Dat betekent ‘aangenaam of mooi’ in de taal Lingala. De taal is nog gesproken in en rond Kinshasa, de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo”, legt Julia uit.

“Die periode was ik ook bezig met de opstart van mijn eigen schoonheidszaak in bijberoep net na de studies. Ik wilde een skincare brand zonder zwaar geparfumeerde producten die vol chemische toevoegingen zitten. Zo leerde ik het prachtige merk Esse kennen. Het merk met pre- en probiotica is afkomstig uit Zuid-Afrika. Na me in te lezen in de filosofie van het merk en zelf producten te gaan gebruiken, was ik helemaal verliefd. Zo ging de bal aan het rollen en was Kitoko Studio geboren.”

Moeder natuur

Op 1 oktober 2019 werd Studio Kitoko opgericht. “Al van kleins af had ik de droom zelfstandig te zijn in de beautysector. Mijn mama baadt al 20 jaar de damesboetiek Sois Belle uit en daar kreeg ik de smaak te pakken. De vrouw zien stralen in de spiegel met haar nieuwe outfit, zelfzeker en tevreden zien vertrekken na mama haar hulp. Dit wilde ik ook kunnen doen, gecombineerd met mijn grote interesse; het natuurlijke. Een plaats waar wetenschap en moeder natuur samensmelten.”

Sinds kort vind je Kitoko Studio in de Hondstraat 4 in Poperinge. “Voordien kon je me vinden in het pand waar mama 20 jaar haar damesboetiek heeft gehad in Westouter. Toen mama vier jaar geleden besliste om naar Poperinge te verhuizen met haar winkel is Kitoko gestart in ons ouderlijk huis. Zowel aan de studio, als aan mezelf voel ik dat we klaar zijn om een stapje vooruit te zetten. Ik amuseer me hier enorm. Heel dankbaar voor mijn tijd in Westouter en nu ook heel trots op deze nieuwe stap. Sois Belle zit enkele meters van Kitoko, dus het is heel leuk om dicht bij de zaak van mama te werken.”