Kinesiste bij Club YLA opent eigen praktijk

Zondag 6 februari was voor Annick Couffez (26) een dag om nooit te vergeten. De geboren en getogen Ruddervoordse opende de deuren van Kine Couffez, haar eigen kinepraktijk in de Torhoutsestraat 106A in Ruddervoorde. “Sinds ik afstudeerde droom ik al van een eigen praktijk.”

Annick behaalde in 2018 haar master in de Kinesitherapie en is momenteel halfweg in haar opleiding tot osteopaat. Eens ze die opleiding heeft voltooid, is Annick ervan overtuigd dat ze haar patiënten nog veel beter zal kunnen helpen.

“Een kinesist werkt vooral op de spieren, terwijl een osteopaat meer aandacht heeft voor de botten. Vandaar dat ik deze opleiding nu al aan het volgen ben. Op die manier kan ik een variatie aan manuele technieken aanbieden, alsook dry needling en cupping, allemaal aangepast aan de klacht van de patiënt”, weet Annick te vertellen.

Werkervaring

Annick heeft de voorbije vier jaar heel wat werkervaring opgedaan. Enerzijds was ze aan de slag in kinepraktijk Sportoase Duinenwater in Knokke en een groepspraktijk in Roeselare, anderzijds was ze ook actief binnen het team dat Club YLA, de damesploeg van Club Brugge, begeleidt, en heeft ze een tijd lang ook de jeugd, tot en met de U12 van de club verzorgd.

Bij Club Brugge is Annick doorgegroeid naar de voltijdse kine van de damesploeg. Ze is ook een van de vaste begeleiders bij de topsport gymnastiek in Brugge, waar ze meehelpt bij de 11-jarigen.

“Ik ben geboren en getogen in Ruddervoorde en droomde al van voor mijn afstuderen van een eigen praktijk. Met Kine Couffez is dit nu werkelijkheid geworden. Ik wil uitdrukkelijk mijn ouders en grootouders bedanken”, zegt Annick. “Zonder hun steun was het bij een droom gebleven.”

