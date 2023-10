Kinepunt en Beweegpunt verhuizen een kilometer en openen op maandag 16 oktober op gloednieuwe locatie

Karen Pollefeyt en Piet Deveughele, het koppel achter Beweegpunt en Kinepunt, openen maandag 16 oktober de deuren op een nieuwe locatie in de Roeselaarsestraat, op een kilometer van waar de zaak al bijna een kwarteeuw gevestigd is. “We hebben hier de ruimte om verder te groeien”, zegt Karen.

Karen Pollefeyt (44) en Piet Deveughele (47) zijn een echt atletiekkoppel. “We leerden elkaar kennen toen ik vanuit Torhout bij Flac Izegem terechtkwam”, zegt Karen. Zij was polsstokspringster, Piet hordenspecialist. De sportieve genen hebben ze alvast doorgegeven. Zoon Barend (15) doet aan atletiek, dochter Bente (13) shot bij de U15 van VV Emelgem-Kachtem. Beiden zitten ze ook bij de Scouts. “In 1999 startte Piet met zijn zaak in de Roeselaarsestraat 356. Het was logisch dat ik naar Izegem verhuisde”, knipoogt Karen. Terwijl Piet als kinesist zijn zaak verder uitbouwde, gaf Karen les in de lerarenopleiding. “Ik ben zelf LO-leerkrachte. In 2010 breidde de zaak van Piet uit toen we de achtergelegen schoenfabriek konden kopen. Vanaf 2015 begon ik ook in bijberoep training te geven, vaak aan mensen die al bij Piet gepasseerd waren. Maar in 2017 zette ik de stap en zijn we gestart met Beweegpunt, dat we meestal als BWGPNT schrijven.”

Terwijl Piet zich richt op kinesitherapie en revalidatie gaat Karen aan de slag met mensen die fitter willen worden. “De persoonlijke begeleiding staat bij ons voorop. We geven personal training, maar er zijn ook groepslessen. Maar de groepjes houden we daar beperkt tot 10 à 12 personen, omdat we ook daar de persoonlijke aanpak vooropstellen. We hebben enkele specialisten die de trainingen geven, bijvoorbeeld iemand die specifiek de yogalessen voor haar rekening neemt.”

Aquafitness

Het team van Karen bestaat uit drie vaste mensen en enkele freelancers: Lynn Naert, Sofie Dejonckheere, Stef Platteeuw, Sybren Baert, Virginie Vandenbussche, Maurtis Dehaene en Lies Van Wijmelbeke. Ook Piet heeft nog twee collega’s in zijn Kinepunt: Jaëlle Sintobin en Marie Borgonie. “Onze huidige praktijk barstte uit zijn voegen. Daarom drong een verhuizing zich op en de locatie vonden we hier in de Roeselaarsestraat 598.”

Karen Pollefeyt en Piet Deveughele voor hun nieuwbouw. © gf

Via de inham die ook naar Artex reclamebureau leidt, kom je nu terecht aan de nieuwbouw van Piet en Karen. “We wilden ook bij onze zaak wonen. We zijn ondertussen al in onze nieuwe woning getrokken. Er stond hier vroeger een huis dat tegen de vlakte is gegaan en zo hadden we ook de ruimte voor onze nieuwe praktijk, die in totaal 400 vierkante meter beslaat.” Via de inkom kom je snel bij de vier kineruimtes. Beneden is er ook een grote sportzaal en boven drie kleinere sportzalen. De sporters kunnen er nu ook douchen. Tussen de praktijk en de woning in ligt een zwembad. “Bedoeling is dat we bij goed weer daar ook aquagym en aquafitness kunnen aanbieden.”

Ook naar bedrijven

Karen leidt natuurlijk Beweegpunt. “Maar ik werk ook nog dagelijks mee en sta tussen mijn collega’s. We werken van maandag tot en met zaterdagmiddag, van 7 tot 21 uur. Natuurlijk in verschillende shiften. We geven nu ook al bewegingssessies in diverse Izegemse bedrijven, van Skyline over Vandemoortele tot Televic, waar we de medewerkers aan het bewegen zetten. Sessies die we op maat en wensen van de klant uitwerken.”

Vanaf maandag 16 oktober openen Kinepunt en Beweegpunt op de nieuwe locatie, het artdeco pand in de Roeselaarsestraat 356 staat te koop. “Nu hebben we hier voor een industriële look gekozen. We zullen vooral ook meer ruimte hebben, wat het makkelijker werken maakt.”

Met Beweegpunt zorgt Karen ook voor een aangename sfeer. “We doen ook vaak in groep mee aan wedstrijden, van de kerstcorrida’s tot Il Nikko d’Oro. Een fitness willen we niet zijn, we behouden de familiale en individuele sfeer en zetten persoonlijke begeleiding op de eerste plaats.”