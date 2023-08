Kiara Defrancq opent gloednieuw gebouw van Corepunt in Heuvelstraat: “Alles voor een actieve levensstijl”

In de Heuvelstraat in Roeselare, vlak bij het kruispunt van de Meensesteenweg met de Rijksweg, opende Kiara Defrancq (28) recent het gloednieuwe gebouw van Corepunt. “Een centraal punt voor een actieve levensstijl. Van chiropractie en dry needling tot babyspa engroepslessen, we mikken op jong en oud.”

Kiara Defrancq startte zes jaar geleden als chiropractor in Kortrijk. “Maar ikdroomdevan een eigen praktijk”, zegt ze. “Uiteindelijk heb ik het ruim aangepakt en kan jebij Corepunt terecht voor alles wat met een actieve levensstijl te maken heeft.”In de Heuvelstraat verrees de voorbije maanden een nieuw gebouw. Datis perfect zichtbaar vanop de Meensesteenweg en de Rijksweg. “We richten onsop alle leeftijden”, zegt Kiara. “Zo is er een babyspa waarin de allerkleinstenkunnen genieten van hydrotherapie en waarbabymassage wordt aangeleerd. Alser problemen optreden zoalsreflux, krampen en andere lichamelijke klachten, zowel bij baby’s alsvolwassenen, kunnen de mensen bij mij terecht.”

Op zaterdagochtend is erkinderyoga, maar ook volwassenen kunnen kiezen uit een groot aanbod. Zo zijn er groepslessen core stability, yoga en staan er personal coaches klaar om je klaar te stomen voor een nieuwe sportieve uitdaging. Daarnaast biedt Kiaraverschillende soorten massages aan.

Eén centraal punt

“Zo kan jevoor een relaxatiemassagegaan, maar kan jeook kiezen uit hotstone massage of zwangerschapsmassage. Onlangs vervoegdeeen voedingsexperte ons team want ook wat jeeet, ligt aan de basis van een gezonde levensstijl”, zegt Kiara. “Momenteel zijn wevolop op zoek naar een kinesist. Door hier zo veel mogelijk disciplines samen te brengen kunnen klanten voor tal van zaken op één punt terecht.” (BF)

Meer info opwww.corepunt.be, de Facebookpagina en Instagrampagina van Corepunt