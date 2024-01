Woonzorgcentrum De Oever in Oostnieuwkerke nam onlangs afscheid van directeur ad interim Ine Debaene in Oostnieuwkerke.

“Ine leidde het reilen en zeilen binnen het woonzorgcentrum in goede banen in afwachting van een nieuwe directeur”, weet zorgschepen Martine Zoete (Open Vld). Ardooienaar Kevin Vanhauwaert (47) neemt de fakkel van Ine over.