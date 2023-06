Keuken zorgcampus haalt derde Smiley-label op rij

De keuken van zorgcampus Langemark-Poelkapelle ontvangt voor de derde keer op rij een Smiley, het hoogste kwaliteitslabel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het label is drie jaar geldig.

De Smiley is een kwaliteitslabel van het Federaal Voedselagentschap dat wordt uitgereikt aan grootkeukens. Om het label te verkrijgen moet je voldoen aan een hele resem voorwaarden en kwaliteitscontroles. “Negen jaar geleden haalden we voor het eerst het label”, zegt keukenverantwoordelijke Kris Corneillie. “Zo’n label heeft veel voordelen. Het maakt alles veel duidelijker voor de medewerkers, en anderzijds krijg je geen controles meer van het FAVV. De audit door een externe firma volgt alles op tot in de puntjes.”

Zo’n Smiley verkrijgen verloopt niet zonder slag of stoot. “We zijn er al mee bezig sinds dat we in het nieuwe gebouw zitten, dus tien à vijftien jaar”, vervolgt Kris. “Dat is iets dat heeft moeten groeien. Je kan niet in drie minuten uitleggen wat het allemaal inhoudt. Het vraagt de medewerking van alle mensen in de keuken, ondersteund door de directie. Het geeft een indicatie hoe we werken rond voedselveiligheid. Het is een heel strikte wetgeving. Ik weet nog de eerste keer dat we hier een petje moesten dragen. Dat was een hele heisa, maar geleidelijk aan ging iedereen vol enthousiasme mee in ons verhaal. Ik ben dan ook erg fier op het hele team.”

Het keukenpersoneel van de zorgcampus kookt dagelijks tussen de 280 en 350 maaltijden voor de bewoners van het woonzorgcentrum, het dagverzorgingscentrum, klanten van het dorpsrestaurant en warme maaltijden aan huis. Ook de kinderen van de Buitenschoolse Kinderopvang en ’t Bikschooltje worden steevast een lekker maaltijd voorgeschoteld door de keuken van de zorgcampus. “Dat ons keukenteam al drie keer op een rij dit label behalen is toch een bijzondere prestatie”, zegt Stephanie Vantomme, directeur van de zorgcampus. “Veel grootkeukens wagen zich er niet eens aan omdat de criteria en de voorwaarden zodanig streng zijn. We zijn dan ook heel trots op iedereen in het team en dankbaar voor hun blijvende inzet.”