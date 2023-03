Kapster Carine Vanwynsberghe verzorgt oncologische patiënten: “Mensen laten stralen, daar doe ik het voor”

Carine Vanwynsberghe is al ruim 30 jaar kapster, maar recent schoolde ze zich bij om ook kankerpatiënten te verzorgen. “Ik heb mijn beide ouders verloren aan kanker, ik weet waarover ik praat. Met mijn werk hoop ik een positieve bijdrage te leveren aan hun herstel.”

Bio Carine Vanwynsberghe Privé Carine Vanwynsberghe is getrouwd met Philip Buyse, ze zijn de ouders van Sebastian (31), Alessandro (27) en Amelies (18). Het gezin woont in de Vlietmanstraat. Opleiding en loopbaan Na haar middelbaar aan het Instituut de Pélichy studeerde Carine aan de kappersschool in Kortrijk. 13 jaar geleden volgde ze een lerarenopleiding, ze geeft nu ook les aan Syntra West. Dat combineert ze met haar zaak Hairstudio Carine. Recent volgde ze ook de opleiding ‘hair professional oncologie’. Vrije tijd Ze speelt al 25 jaar tennis bij TC De Schakel, gaat graag wandelen met de hond en houdt van uitstapjes naar de zee. Doet ook handwerk.

Eigenlijk had Carine Vanwynsberghe, een geboren en getogen Izegemse, graag voor laborante gestudeerd. “Maar bij ons thuis waren we met vijf en in die tijd was verder studeren geen evidentie.” Carine koos er dan voor om kapster te worden, maar na al die jaren is ze nog niet ‘uit geleerd’. Ze verloor haar beide ouders aan kanker en in haar kapperszaak waar ze dames, heren en kinderen knipt, kreeg ze soms oncologische patiënten over de vloer. “Op die momenten stel je je als professional ook heel wat vragen. Daarom besloot ik om een opleiding in AZ Delta in Rumbeke te gaan volgen. In 2022 ben ik afgestudeerd, nadat ik ook stage gelopen had in de Sint-Jozefskliniek in Izegem.”

Wat was je drijfveer om die opleiding te gaan volgen?

“Je kan de mensen helpen om er goed uit te zien. Het gaat niet enkel om het uiterlijk, maar ook op emotioneel vlak is dit erg belangrijk. Met hart en ziel verzorg ik de oncologische patiënten, hen advies en begeleiding geven is van cruciaal belang. Ik wil er ook gewoon zijn voor hen, ze hoeven hun ziekte niet alleen te dragen. De meeste aandacht gaat uiteraard naar de zieke, maar ik hou ook rekening met de partner en familie. Ook deze mensen mogen niet vergeten worden. Ik wil hen courage geven. Je moet niet zeggen dat alles goed zal komen, dat is bij sommige mensen gewoon niet het geval. Maar je kunt hen wel ondersteunen.”

“Zeker voor dames is het een zware dobber om je lokken te verliezen”

Maandelijks ben je ook één dag actief in de Sint-Jozefskliniek?

“Ik werk er op vrijwillige basis ook in het oncologisch dagziekenhuis, maar het liefst ga ik langs bij de gehospitaliseerde mensen. Een hand- en hoofdmassage, nagels verzorgen, haar wassen, advies geven over haar en huid… Maar ook een goed gesprek kan wonderen doen. Ik heb er al fantastische ervaringen opgedaan. Mensen laten stralen, daar doe ik het voor.”

Je talent voor handwerk komt handig van pas.

“Dat klopt. Ik ben geen ‘haarwerker’, iemand die pruiken verkoopt. Daarvoor verwijs ik de mensen naar collega’s. Maar ik heb in Nederland ook een workshop gevolgd om pruiken te kunnen herstellen. Maar daarvoor heb je uiteraard haar nodig. Ik heb al van enkele mensen hun lange haren mogen knippen. Je kan dat uiteraard aan Think Pink schenken, maar ook bij mij ben je aan het goede adres. Alle haren in verschillende kleuren van langer dan 20 centimeter zijn dus welkom bij mij zodat ik een voorraad kan aanleggen.”

Je wil de ziekte ook meer bespreekbaar maken.

“Vroeger werd kanker vaak niet benoemd, het was ‘de slechte ziekte’. Vandaag de dag is dat al een stuk beter. De wetenschap maakt ook steeds meer vorderingen. Zo kan haar ook gespaard worden door hoofdhuidkoeling bij de chemotherapie. Maar dat werkt niet voor iedereen. Voor dames is hun haar erg belangrijk, het is een zware dobber om je lokken te verliezen. Daarom dat ze hier bij mij ook hun verhaal kwijt kunnen. Hier ervaren ze geen drempel en door mijn opleiding weet ik precies hoe ik het moet aanpakken. Ook in ziekenhuizen zie je dat er steeds vaker budget wordt vrijgemaakt voor patiënten die door een moeilijk oncologisch traject moeten. Ik volgde de opleiding met nog heel wat collega’s, je kan die terugvinden op www.myprofessional.be. Maar niet enkel om te knippen kan je bij ons terecht. Ook bijvoorbeeld voor een herbalanceringsmassage. Ik behandel de mensen daarbij als porselein. Dat werkt niet genezend, maar levert wel een bijdrage aan de kwaliteit van het leven en kan het herstelproces gunstig beïnvloeden.”