Jukebox laat de bewoners weer dansen en zingen in Villa Van Gogh in Izegem

In Villa Van Gogh in WZC De Plataan verblijven 36 senioren die kampen met dementie. Op twee verdiepingen wonen twee keer 18 mensen, een 30-koppig team – van verpleegkundigen tot onderhoudspersoneel – staan in voor de goede zorgen.

Ook het team ‘Wonen en Leven’ is er erg actief en organiseerde een koekjesverkoop die 500 euro opbracht. “We verkochten de koekjes aan bewoners, personeel, bezoekers,…” Jaarlijks worden ook bloemstukjes gemaakt die op de kerstmarkt worden verkocht. De vele acties die medewekers en bewoners samen opzetten zorgden ook al voor een rolstoelfiets en een beleef-tv.

“Onze bewoners fleuren helemaal op wanneer de jukebox op staat”

De laatste aankoop met de opbrengst van de koekenverkoop is een jukebox. “Die wordt ook uitgeleend aan de andere afdelingen, maar heeft een vast plaats hier in Villa Van Gogh. Hij verhuist hier ook met de regelmaat van de klok van verdieping. Mensen met dementie vergeten veel, maar weten vaak wel nog veel uit het verleden. Die jukebox, waarin plaatjes zitten, maar die we ook met bluetooth kunnen bedienen, is een godsgeschenk voor hen. Ze fleuren helemaal op als ze muziek uit hun jonge jaren horen. Er wordt gezongen en gedanst”, zeggen Katja Desombere, Corine Coopman en Astrid Vanhecke van het team Wonen en Leven.