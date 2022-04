Jobdag in Home Vrijzicht in Elverdinge met Ruben Van Gucht

Om het tekort aan personeel op te vangen, organiseert WZC Home Vrijzicht een jobdag op zaterdag 23 april. “Maar ook geïnteresseerden en jobstudenten zijn welkom”, vertelt Els Lobelle.

“Wie interesse heeft in de zorgsector en kennis wil maken met eventuele toekomstige collega’s wordt verwacht om 10 uur stipt. Ook wie zich wil laten bijscholen of zoekt naar een vakantiejob, kan proeven van het aanbod.”

“We zijn op zoek naar zorgkundigen, verpleegkundigen, zij-instromers, studenten verpleegkunde, studenten ergo of ortho. We bieden een interactief moment aan met een rondleiding en toelichting van onze werking in kringen.”

“In de speeddates kun je contacten leggen met personeel in de diverse disciplines. Het panelgesprek met getuigenissen van collega’s en bewoners laat je nog meer proeven van het aanbod. De verhalen op de werkvloer worden gemodereerd door sportjournalist Ruben Van Gucht.”

“Naast zijn sportkennis is hij vooral een vlotte prater. Hij zal ons met schwung doorheen de verhalen van ons huis loodsen. Afspraak in de Veurnseweg 538 in Elverdinge. We sluiten de voormiddag af met een hapje en een drankje. Vooraf inschrijven is niet nodig”, aldus Els.

(RLa)