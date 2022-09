Jo Planckaert rijdt duofiets binnen bij wzc Haerlebout in Middelkerke: “Bewegen is zo belangrijk voor onze bewoners”

Woonzorgcentrum Haerlebout in Middelkerke werd geselecteerd om deel te nemen aan het project ‘Samen Mens’. Dit is een coachingsproject van 15 maanden rond persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie. In het kader hiervan werd een duofiets aangekocht.

Slechts een handjevol mensen waren op de hoogte dat op donderdag 22 september de duofiets werd geleverd. De verrassing voor bewoners en medewerkers was groot toen wielerlegende Jo Planckaert er het wzc Haerlebout mee kwam binnengereden.

Bij deze aankoop is niet over één nacht ijs gegaan. Ruim de helft van het budget van 10.000 euro voor deze fiets werd ingezameld door het organiseren van tal van activiteiten binnen het woonzorgcentrum. Het resterende bedrag werd opgelegd door vzw Squatina, die het project 100 % steunt.

Verandertraject

Bij wzc Haerlebout is er een veranderend zorgbeeld. De laatste vijf jaar is de zorg voor bewoners met dementie toegenomen met 30 %. Eind vorig jaar diende Haerlebout een sterk dossier in waardoor het woonzorgcentrum werd uitgekozen om deel te nemen aan het verandertraject ‘Ik, jij, samen mens’. Met dit project wil de Vlaamse overheid de persoonsgerichte zorg voor personen met dementie verspreiden en definitief verankeren in alle woonzorgcentra.

“Eén van onze doelen is om niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk meer naar buiten te komen”

“In Haerlebout willen wij nog meer kunnen inzetten op zinvolle dagbesteding. Eén van onze doelen is om niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk meer naar buiten te komen. En dit onder andere om meer te bewegen met onze bewoners. Wij zien alleen maar voordelen aan ‘bewegen’. Het remt de aftakeling van het geheugen af, de doorbloeding van alle cellen wordt gestimuleerd én wij doorbreken hiermee de passiviteit die soms stilletjes in het leven sluipt”, zegt Gracy Vanhenden.

Een duofiets is een fiets op maat voor mensen met een zorgnood. Dankzij dit initiatief kunnen de bewoners samen fietsen met een familielid, een vriend, medewerker of vrijwilliger.

Samen op fietstocht

Op woensdag 21 september was het Wereld Alzheimer Dag, waarbij het thema ‘Samen op pad’ werd gekozen. Voor het wzc Haerlebout was dit het ideale moment om de nieuwe de aankoop in de kijker te zetten. “Een fietstocht kan een mogelijkheid zijn om samen herinneringen op te halen, geluiden en geuren te herkennen, te genieten van de natuur en de gezonde zeelucht op te snuiven”, besluit Gracy Vanhenden. (PG)