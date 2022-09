Jeugdwelzijnswerker Adelien Turcq (Adje voor de jongeren) juicht de komst van Tejo-huis in Izegem toe

Dankzij Rotary krijgt de Izegem straks een eigen Tejohuis waar jongeren terecht zullen kunnen voor snelle, anonieme en gratis therapeutische hulp. “En dat is meer dan welgekomen”, zegt jeugdwelzijnswerker Adelien Turcq. “De jongeren kampen met heel wat problemen waar ze vaak nergens mee terecht kunnen.”

Adelien Turcq (27) is van opleiding psychologisch assistente en seksuologe. Op 1 november zal ze twee jaar aan de slag zijn als jeugdwelzijnswerker bij de stad Izegem. “Ik kom eigenlijk in contact met alle stadsdiensten, maar ook met scholen en politie”, omschrijft ze. “Maar binnen de jeugddienst vorm ik eigenlijk een aparte entiteit. Met hier mijn uitvalsbasis in het JOC”, zegt ze in het lokaaltje op de eerste verdieping waar ze wekelijks ook met jongeren in gesprek gaat.

Van rijbewijs tot soa

Haar focus ligt op kwetsbare jongeren. “Die zijn niet altijd even zichtbaar, maar ik ga ook actief naar hen op zoek. Soms zitten ze samen op speelpleintjes of aan het skatepark, ik tracht me te integreren in hun leefwereld en probeer te achterhalen wat hun wensen en problemen zijn. Vaak worden die jongeren meteen als hangjongeren bestempeld. Maar sommigen hebben vaak weinig alternatief en kunnen thuis moeilijker terecht. In beleidskwesties tracht ik dan weer de stem van die jongeren te vertolken naar het stadsbestuur toe.”

“Ik heb een actieve en gevarieerde job, maar die is soms ook best wel heftig”

Adelien biedt de jongeren dan ook heel laagdrempelige activiteiten aan. “Dat kan gaan van een bezoek aan een pretpark tot een kookactiviteit. Maar altijd tegen een haalbare prijs, veel van die jongeren moeten financieel al hun eigen boontjes doppen.”

Lees verder onder foto

Maar ook met heel wat praktische vragen kunnen ze bij ‘Adje’ terecht. “Ja, zo noemen ze me hier. Als hun voorlopig rijbewijs vervalt of ze denken met een soa te kampen, dan wijs ik hen de weg. Ik help ze bij het solliciteren of het aanvragen van een leefloon. Veel zaken leer je ook niet op school en als je thuis niemand hebt om op terug te vallen… Regelmatig ben ik een van de weinige volwassenen die ze vertrouwen. En soms steek ik letterlijk ook mee de handen uit de mouwen, bijvoorbeeld als iemand moet verhuizen.”

In het JOC kunnen de jongeren elke woensdagnamiddag en elke vakantie terecht voor een losse babbel. “De leeftijd van die gasten varieert ook van 8 jaar tot 25. Die jongste is wel mee met zijn oudere broer, de oudsten zijn dan vaak al gasten die aan het werk zijn. Op Instagram heb ik een profiel aangemaakt waar ik ondertussen 180 volgers heb. Maar het meest intensieve contact heb ik met naar schatting 40 tot 60 jongeren. Die zie ik regelmatig. We houden hier ook eens een barbecue of ik organiseer een skate contest…”

Zelfmoordgedachten

Iedere jongere heeft zijn eigen verhaal. “Iemand van 16 zei me onlangs dat ie al meer miserie had meegemaakt dan iemand van 80 jaar in zijn hele leven. Ik ben hier ook in volle corona begonnen aan mijn job en het viel dan ook op dat heel wat jongeren met zelfmoordgedachten kampen of zelfs al een poging hebben ondernomen. De zelfmoordlijn kennen ze wel, maar thuis kunnen ze vaak hun verhaal niet kwijt. Ook omdat ze vrezen dat hun ouders dan helemaal thuis zullen houden. Maar vaak bekennen die gasten aan mij dat ze al aan de spoorweg hebben gestaan en effectief dachten om uit het leven te stappen.”

“We spreken hier ook in groep over die zaken, dat is best heftig. Vaak vinden jongeren hun plek niet in de maatschappij. Het is er ook niet makkelijker op geworden. Toen ik hun leeftijd had waren er al de sociale media, maar niet op de manier waarop je ze nu kent. Nu draait het vaak rond imago. Op sociale media willen ze vaak een bepaalde identiteit aannemen, waarvoor ze alles zouden doen om die te behouden. Of ze dit nu kunnen betalen of niet.”

Belang van diploma

Veel jongeren zijn ook al geen onbeschreven blad meer. “Sommigen hebben al een strafblad. Vaak aan drugs gerelateerd. Ik waarschuw hen daar ook voor. Op je 17de een joint roken is niet strafbaar, doe je dat een jaar later na je 18de verjaardag in bijzijn van jongeren, kan je wel in de problemen komen. En een strafblad is vaak een probleem bij de zoektocht naar werk. Ik wijs hen ook op het belang van een diploma, want zonder dat ben je vaak veroordeeld tot de laagst betaalde jobs. En ook de jongeren beseffen maar al te goed dat het leven in sneltempo duurder aan het worden is.”

Een Tejohuis waar jongeren anoniem, gratis en zonder afspraak terecht kunnen zou een enorme meerwaarde zijn voor die jongeren. “Veel gasten botsen op hun limieten en voelen zich op. Bij Tejo kunnen ze met hun verhaal terecht, want die jongeren hebben vaak geen mensen in hun netwerk bij wie ze dat kunnen doen.”

Ondertussen is Adelien zelf bijna twee jaar aan de slag. “Een actieve job met enorm veel variatie, maar soms ook heftig. Ik kom ook wel eens in gewelddadige situaties terecht.”

Zelf is ze uit Bavikhove afkomstig. “In eigen dorp of stad deze job uitoefenen vind ik geen goed idee. Zelf heb ik ook een vertrouwenspersoon bij wie ik ongeremd mag ventileren. Want ook ik moet dat soms kwijt. Maar in eerste instantie ben ik er uiteraard voor de jongeren. Ze weten me te bereiken en straks is er ook het Tejohuis waar ze eveneens zullen terecht kunnen.”