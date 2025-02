Jeroen Trybou aangesteld als algemeen directeur van Zorgbedrijf Harelbeke

Op 1 maart 2025 neemt Jeroen Trybou de fakkel over van Annick Willemans die sinds 2024 aangesteld was als waarnemend algemeen directeur. Annick neemt haar vroegere functie van directeur organisatiebeheersing weer op.

Annick Willemans werd waarnemend algemeen directeur na het vertrek van toenmalig algemeen directeur Gerdy Haes, die ontslag nam en andere horizonten opzocht. “We bedanken Annick Willemans voor haar inspirerende motivatie en haar tomeloze inzet voor het welzijn van bewoners en medewerkers. We zijn verheugd aan te kondigen dat Jeroen Trybou vanaf 1 maart aan de slag gaat als algemeen directeur van het Zorgbedrijf”, aldus Lynn Callewaert, schepen van Zorg en voorzitter van het Zorgbedrijf Harelbeke. “Met zijn ervaring in het leiden van organisaties en zijn strategisch inzicht, zal hij een belangrijke rol spelen in de verdere groei en ontwikkeling van onze organisatie.” De afgelopen jaren bouwde Jeroen een brede ervaring op in de ouderenzorg als adviseur, onderzoeker, directeur en bestuurder.

Ervaring en gedrevenheid

“Met veel ‘goesting’ volg ik vanaf maart Annick op als algemeen directeur van Zorgbedrijf Harelbeke. Ik kijk ernaar uit om samen met iedereen verder te bouwen aan kwaliteitsvolle dienstverlening op maat en ons in te zetten voor kwaliteit van leven, wonen en warme zorg voor senioren in Harelbeke: ‘Thuis’, ‘in de buurt’ of ‘bij ons’,” duidt Jeroen. “We zijn zeer blij dat we Jeroen als nieuwe algemeen directeur mogen verwelkomen. Zijn ruime ervaring en gedrevenheid passen perfect bij de waarden en doelstellingen van het Zorgbedrijf. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat Jeroen een enorme meerwaarde zal bieden voor onze organisatie. We heten hem van harte welkom en kijken ernaar uit om samen te werken aan een succesvolle en innovatieve toekomst voor Zorgbedrijf Harelbeke”, besluit Lynn Callewaert.