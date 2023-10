Jarige Minder Mobielen Centrale heet voortaan Mobitwin

De Minder Mobielen Centrale is 25 jaar jong en heeft dat gevierd met een daguitstap voor alle vrijwillige chauffeurs en de lancering van haar nieuwe naam: Mobitwin. “De Minder Mobielen Centrale ontstond om inwoners de baan op te helpen die het moeilijk hebben om zich te verplaatsen”, zegt welzijnsschepen Joeri Deprez (Open Vld). “Geïnteresseerden nemen contact op met de dienst Welzijn, die nakijkt of ze aan de voorwaarden voldoen. Na goedkeuring betaal je jaarlijks lidgeld en een onkostenvergoeding per rit. We hebben onze verjaardag gevierd met de zeventien vrijwillige chauffeurs. Ze werden verwend met tal van Stadense activiteiten: van wandelen met alpaca’s tot een bedrijfsbezoek.”

Meer info: www.staden.be/mobitwin of 051 70 82 03. (BCH/foto JCR)