Jabbeke wil kindernoodopvang in containers na plotse definitieve sluiting kindercrèche ‘De Kikker’

De gemeente Jabbeke start een noodkinderopvang op nadat kindercrèche ‘De Kikker’ woensdagavond besloot om definitief de deuren te sluiten. De noodkinderopvang komt er in de containers van het vrijetijdscentrum en zal bemand worden door personeel van de gemeente. “Nu is het enkel nog wachten op de vergunning van Agentschap Opgroeien en de brandweer.”

Anderhalf jaar geleden nam de verantwoordelijke Ann Seys de kinderopvang over van de gemeente. Maar vorige week werd er beslist op de gemeenteraad dat de gemeente uiterlijk 1 januari 2023 de kinderopvang opnieuw in handen zou nemen. Woensdagvoormiddag was er een overlegvergadering om de overname te bespreken. Maar dit onverwachts nieuws viel niet in de goede aard bij de huidige verantwoordelijken en beheerder. Uiteindelijk besloten ze de avond zelf nog om de deuren definitief te sluiten.

Noodopvang in aangepaste containers

Sinds woensdagavond moest voor 16 peuters van regio Jabbeke een oplossing gezocht worden. “Vanaf januari zou de kinderopvang sowieso terug in onze handen komen. Maar nu nemen we onze verantwoordelijkheid als gemeente iets vroeger op dan gepland. Omdat de locatie van de crèche pas vrij komt vanaf januari 2023 zullen we nu tijdelijk aan de slag gaan met een pop-up kinderdagverblijf “Het Harlekijntje” in containers”, vertelt burgemeester Frank Casteleyn (CD&V).

Die containers worden morgen geplaatst aan het vrijetijdscentrum in Jabbeke bij het speelplein. “We zullen de containers dan zo snel mogelijk aanpassen en aankleden met bedjes en dergelijke. We hebben ook contact opgenomen met het personeel dat we al hadden aangeworven voor in januari en zij zullen nu al vroeger bij ons aan de slag gaan.”

“Wanneer het contract van de kindercrèche ‘De Kikker’ erop zit , verhuizen we terug naar die locatie”

“Dan moeten we alleen nog wachten op de vergunningen van het Agentschap Opgroeien en de brandweer. Hopelijk is het probleem tegen volgende week opgelost. Als het contract van de kindercrèche ‘De Kikker’ er in januari 2023 dan op zit, kunnen we terug naar die locatie verhuizen”, gaat Casteleyn verder. “We weten hoe moeilijk het is voor ouders om kinderopvang te vinden. We zullen zo snel mogelijk ermee aan de slag gaan zodat de ouders perspectief hebben. Maar we moeten zeker inspecteren of de ruimte veilig is en of er voldoende en gekwalificeerde medewerkers zijn”, vertelt Nele Wouters, woordvoerder van Agentschap Opgroeien.

“Als gemeente willen we vooral stabiele kinderopvang aanbieden, waar de ouders een prijs moeten betalen, die afhankelijk van hun inkomen. Daarnaast hebben we ook plannen om de pastorij in Snellegem te verbouwen voor een kinderopvang”, besluit burgemeester Casteleyn.