Jabbeekse kindercrèche sluit vrijwillig en definitief de deuren: “Kinderen zijn de dupe van deze pijnlijke historie”

Kindercrèches komen de laatste weken om uiteenlopende redenen wel vaker in het nieuws, maar een kinderdagverblijf dat per direct vrijwillig de deuren sluit, is wellicht een unicum. Toch is dit in Jabbeke gebeurd, want kindercrèche ‘De Kikker’, gevestigd in de Permekelaan, sloot woensdagavond definitief de deuren.

Eén en ander is het gevolg van een beslissing, die vorige week op de gemeenteraad genomen werd. Toen werd immers goedgekeurd dat de gemeente binnenkort opnieuw in eigen beheer de kinderopvang zal organiseren.

“We hebben deze crèche anderhalf jaar geleden overgenomen van de gemeente en nu wordt ons vandaag gemeld dat we bedankt zijn voor bewezen diensten”, vertelt verantwoordelijke Ann Seys, duidelijk aangeslagen door de gebeurtenissen. “Ikzelf en het personeel zijn niet meer gemotiveerd om nog door te gaan en de kinderen enthousiast op te vangen. Daarom hebben we besloten om onmiddellijk de deuren te sluiten.”

Enige tijd geleden heerste bij een aantal ouders nogal wat ongenoegen omwille van de stijging van de dagprijs van 26 euro naar 30 euro. “Die 30 euro zijn nog steeds onvoldoende om de werkelijke kosten te dekken. We weten dat enkele ouders contact opnamen met gemeenteraadsleden, maar we kregen nooit de kans om de situatie uit de doeken te doen. Onmiddellijk na de overname hebben we bijna vijftienduizend euro geïnvesteerd in camerabewaking en deurcontrole. Deze kinderopvang was toen op sterven na dood. Er waren nog amper vijf kinderen aanwezig. Ondertussen voorzien we opvang voor zestien peutertjes. Ik durf stellen dat we de gemeente in die anderhalf jaar een grote dienst bewezen hebben”, aldus Ann Seys.

“We stellen alles in het werk om de peuters elders op te vangen”

Volgens de verantwoordelijke was er woensdagnamiddag heel wat heisa aan de ingang van de crèche. “Het is jammer dat de kinderen getuige waren van een woordenwisseling met de burgemeester en enkele raadsleden. Zij zijn vooral de dupe van deze pijnlijke historie. Waar ze nu heen moeten, weet ik niet. In de andere vestigingen van onze organisatie is geen enkele plaats meer beschikbaar.”

Overlegvergadering

Burgemeester Frank Casteleyn benadrukt echter dat de verantwoordelijken van ‘De Kikker’ wel degelijk op de hoogte waren van de beslissing van de gemeenteraad. “We hebben vorige week via mail de uitbaters van de crèche gemeld dat de gemeente uiterlijk op 1 januari 2023 opnieuw de kinderopvang zal organiseren. Daarom werden ze ook uitgenodigd om woensdagvoormiddag in een overlegvergadering de overname te bespreken. Deze vergadering is compleet uit de hand gelopen. De echtgenoot van de verantwoordelijke, die eigenlijk beheerder is van groepsopvang ‘De Kikker’, is compleet door het lint gegaan. Hij was compleet de pedalen kwijt en het was onmogelijk om nog op een normale manier te communiceren”, aldus de burgemeester van Jabbeke.

“Eigenlijk was de samenwerking tussen deze crèche en de gemeente een slecht huwelijk. We vinden het heel jammer voor de kinderen, maar we hebben de ouders ondertussen verwittigd dat we alles in het werk stellen om een oplossing te vinden voor hun opvangprobleem. We maken eerstdaags een lokaal vrij in het Vrijetijdscentrum en hopen daar maandag de kinderopvang te organiseren”, besluit de burgemeester.