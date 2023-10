Inspiratiemoment over woonzorgcentrum van morgen in Ingelmunster

Woonzorgcentrum Maria Rustoord organiseert op maandag 16 oktober om 14 uur een inspiratiemoment om de verwachtingen van de volgende generatie bewoners in kaart te brengen.

Samen met het Sociaal Huis nodigt het wzc alle 65-plussers uit om bij een kopje koffie en een gebakje te polsen naar de meningen, verwachtingen en wensen over het wonen, leven en de zorg in een woonzorgcentrum. Hoe verloopt een verblijf en hoe zou jij dit graag zien? Wat kan je verwachten? Welke mogelijkheden zijn er al? Mag ik mijn computer meebrengen? Hoe verlopen de maaltijden? Wat kan en mag ik zelf beslissen? Mag bezoek op elk moment van de dag? Kan ik actief blijven bij mijn vereniging? Wat met mijn huisdier, mijn meubelen en mijn gewoontes? Alles kan de verantwoordelijken helpen om gerichte aanpassingen te doen aan de werking en de infrastructuur van het woonzorgcentrum. Inschrijven kan via het Sociaal Huis, 051 33 74 60 of via sociaalhuis@ingelmunster.be.

Escape room

Het wzc en thuisbegeleidingsdienst De Misthoorn organiseren een escape room rond dementie. De trein van Edgard neemt je mee op een leerrijke reis. Op het einde krijg je tips over hoe om te gaan met dementie. De escape room is van 11 tot 20 oktober beschikbaar op weekdagen, in ’t Kluyseke in de Weststraat 53. Het spel duurt een half uur, de nabespreking met een hapje en drankje één uur. Je speelt het spel met maximum acht mensen. Er zijn sessies overdag en ’s avonds. Prijs: 5 euro. Info en verplicht reserveren kan via info@wzcingelmunster.be of 051 30 48 41.