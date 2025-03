Imael zoekt huisartsenpraktijk met plekje vrij: “Een helpende hand bieden”

Imael De Bue (37) is actief als orthopedagoog en mental coach op zelfstandige basis, maar wil graag beter bereikbaar zijn voor mensen die nood hebben aan specifieke mentale hulp. Daarom is hij op zoek naar huisartsenpraktijken die een plekje vrij hebben voor hem. Een vernieuwende aanpak, waar volgens hem wel vraag naar is.

Imael heeft als orthopedagoog al ervaring in de bijzondere jeugdzorg. “Ik begeleidde jongeren die strafbare feiten hadden gepleegd en die de draad van hun leven terug wilden oppikken, alsook jongeren die dreigden uit te vallen op school”, verduidelijkt hij. “Ik volgde verschillende opleidingen in het Oranjehuis in Kortrijk waar ik geruime tijd werkte, maar met Hecht Coaching ben ik nu al een paar maand op zelfstandige basis actief. Mijn doel is om jongeren en jongvolwassenen in onze samenleving een helpende hand aan te bieden.”

Waarden en normen

“Het is makkelijk om de grenzen van het ontoelaatbare op te zoeken en dan plots geen weg terug te vinden. Hen wil ik graag gidsen naar het ‘goede’ pad, om hun plaats in de maatschappij weer op te nemen. Maar het gaat ook ruimer dan dat. Ik fungeer als een vertrouwenspersoon, kan je helpen om communicatief sterker te worden en ben er ook om uitdagend gedrag aan te pakken of je leven te hernemen na een slepende ziekte. “Wat dat laatste betreft ben ik ervaringsdeskundige, want op 15-jarige leeftijd heb ik lymfeklierkanker gehad. Velen spreken je aan als de persoon die een ziekte heeft gehad en je weet vaak met je emoties geen raad. Graag deel ik met zij die in deze situatie verzeilden ervaringen en tips om het leven weer te hernemen waar het abrupt stopte.”

Op vandaag is Imael vooral coach voor jongeren en jongvolwassenen, maar dat wil hij opentrekken naar volwassenen.

Doorverwijzen

“Daarom ben ik op zoek naar een huisartsenpraktijk in de ruime regio die bereid is me een plaats aan te bieden. Het valt op hoe snel mensen met problemen van psychologische aard naar de huisarts gaan, om dan toch doorverwezen te worden naar een bepaalde instantie. Op die manier kan ik pakweg een voor- of namiddag in de week in een praktijk aanwezig zijn, zodat de persoon in kwestie meteen geholpen wordt. Hoe de huisarts dat concreet ziet, laat ik open. Alles is bespreekbaar. Ik werk op vandaag al samen met één praktijk, maar wil dat open trekken naar meerdere locaties. Mensen die mentaal vast zitten en met iets worstelen help ik een actieplan op te zetten. Samen gaan we op zoek naar hun intrinsieke motivatie en starten we een zoektocht naar meer zelfvertrouwen, maar ook naar hun talenten, waarden en normen”, besluit hij.

Info via www.hechtcoaching.be.