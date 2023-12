Ic Dien verwelkomt 200 mentoren in De Spil: “Een viering én erkenning”

Op woensdag 13 december verwelkomde HBO Verpleegkunde Ic Dien met trots mentoren, medewerkers, en speciale gast, zorg- en welzijnsambassadeur Candice De Windt voor een mooie avond.

De Mentorenavond, die plaatsvond in het cultuurcentrum De Spil in Roeselare bracht ongeveer 200 toegewijde mentoren samen die een belangrijke rol spelen in de opleiding en daarmee in het succes van de studenten verpleegkunde. De avond dient als een welverdiende ‘dank je wel’ aan de mentoren, die niet alleen kennis doorgeven maar ook de toekomst van de gezondheidszorg vormgeven.

Inspiratie

Het hoogtepunt van de avond was de toespraak van de Zorgambassadeur. Candice De Windt verwoordde de uitdagingen in de gezondheidszorg en de rol van onderwijs daarin. Haar inspirerende en motiverende woorden hebben de mentoren aangemoedigd om ook in de toekomst het beste uit de studenten te halen.

“Deze avond was niet alleen een viering, maar ook een erkenning van de onbetaalbare bijdrage van onze mentoren aan de opleiding van de volgende generatie verpleegkundigen,” zegt Luc Vanrobaeys, directeur van HBO Verpleegkunde Ic Dien. “We zijn de zorgambassadeur dankbaar om te komen spreken en om haar inzichten met ons te delen.”