Huis van het Kind Menen houdt voor de eerste keer opendeur

Op donderdag 16 juni was er voor de eerste keer een opendeurdag in het Huis van het Kind Menen, gevestigd in de gebouwen van het OCMW langs de Noorderlaan 1.

“Het was de eerste keer, hoewel onze werking al iets meer dan twee jaar bestaat. We hadden een eerste opendeurdag gepland eind 2020 maar toen kwam corona roet in het eten gooien. We zijn blij dat het nu wel kan, want het is de bedoeling om met de opendeurdag bekendheid te geven aan het Huis van het Kind. We verwachten zoveel mogelijk kinderen en hun ouders”, klinkt het uit de mond van Tamara Vanzandycke, afdelingshoofd welzijn van de stad Menen.

Voor alle vragen

“Het Huis van het Kind is een feitelijk samenwerkingsverband tussen de volgende partners: CAW/JAC, het Hoekhuis (Wiegwijs), Expertisecentrum kraamzorg De Wieg, VZW Ubuntu, Felies, I-mens, de jeugddienst van de Stad, het sociaal huis, de vzw Rebelle, CLB Leieland, CLB Mandel en Leie, LOGO Leieland en Kind en Gezin. De partners werken samen om kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar te ondersteunen bij het opgroeien in Menen. Men kan in het Huis van het kind terecht met elke vraag over opvoeding, vrije tijd, opleiding, school en mentaal welbevinden. In het Huis van het kind kan men terecht aan het onthaal iedere donderdag van 14 tot 18 uur in het Sociaal Huis. Dit onthaal wordt via een beurtrol opgenomen door Kind en Gezin, de brugfiguur van Stad Menen, CAW/JAC, VZW Ubuntu, Felies en het Hoekhuis (Wiegwijs)”, noteerden we uit de mond van Schepen Angelique Declercq (Vooruit).

Tijdens de opendeurdag waren er doorlopend infostandjes open. Er was kindergrime en een tekenwedstrijd. Er stond een springkasteel en iedere bezoeker kreeg een drankje en een pakje friet aangeboden. (WO)