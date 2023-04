Huis aan Zee opent nieuwe belevingsruimte

In het woonzorgcentrum Huis aan Zee in Blankenberge is deze middag een nieuwe belevingsruimte geopend.

De ruimte is er gekomen nadat het personeel een nieuwe bestemming zocht voor een eerder doelloze kamer. Met de hulp van een binnenhuisarchitect werd de kamer, die de naam ‘de Lagune’ meekreeg, gecreëerd.

De enthousiaste bewoners kunnen er vanaf nu tot rust komen, maar evengoed een film bekijken of een gezelschapsspel spelen. Zowel onder elkaar of met bezoekers erbij.