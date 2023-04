Home Vrijzicht en Welbi slaan zorgende handen in elkaar

Home Vrijzicht engageert zich als eerste West-Vlaamse zorgorganisatie voor het online deelplatform Welbi, een initiatief van zorggroep Curando. Home Vrijzicht zal ook een fysiek Welbipunt inrichten waar iedereen terecht kan.

Curando en zijn partner Cevi lanceerden half maart Welbi, een door de federale overheid erkend, online deelplatform dat toelaat om, eenvoudig en automatisch verzekerd helpende handen, in de buurt te vinden of zelf aan te bieden. “Al jaren werken we aan een dementievriendelijk beleid”, aldus Stefan Devlieger, directeur van Home Vrijzicht. “We willen dat de bewoners zich thuis kunnen voelen, dat ze zelf nog mogen beslissen en zoveel mogelijk dingen nog zelf kunnen blijven doen. Deze lijn willen we graag doortrekken buiten ons huis. Via ons infopunt dementie willen we onze ervaring delen. We willen mensen in de thuissituatie adviseren en begeleiden. En daar past het online deelplatform Welbi zeker in. We krijgen geregeld vragen uit de thuissituatie en we zijn ervan overtuigd dat Welbi in veel gevallen een oplossing kan bieden. Het fysiek Welbipunt kan drempelverlagend werken om zo de stap naar onze voorziening te verkleinen. Daarom zijn we ook enthousiast ingegaan op het voorstel van Welbi.”

Diverse diensten

“De dienst Welbi wil bouwen aan een samenleving waarbij zorg betaalbaar blijft en vereenzaming tegengegaan wordt. Ook jonge mensen kunnen genieten van de diensten van Welbi. Hoe meer organisaties hun schouder onder het platform steken, hoe meer we onze visie kunnen verwezenlijken”, vult Inez Geldhof van Curando aan.

Mensen die bereid zijn om elkaar met diverse diensten te helpen, kunnen op het platform kiezen uit een zestal diensten: vervoer, klusjes, babbel, oppas, digitale ondersteuning en shoppen. Registeren kan via www.welbi.be of via de app. Welbi is toegankelijk vanaf 16 jaar. Helpende handen kunnen minimum 2 euro en maximum 13 euro per uur vragen, naast extra kosten voor gebruik van eigen materiaal. Hulpvragers betalen, naast de vergoeding aan de hulpaanbieder, een bijkomende vergoeding van 2 euro per uur, die de kosten voor btw, verzekeringen, betaling en administratie dekt.

Het fysieke Welbipunt in Home Vrijzicht is een primeur voor West-Vlaanderen. Op deze locatie kan iedereen terecht met allerlei vragen. Je kan er terecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur. Info op 057 22 41 80. (RLa)