Hilde De Coen wordt de nieuwe algemeen directeur van Klief

Klief verwelkomt Hilde De Coen als nieuwe algemeen directeur. Met haar ruime ervaring in de zorgsector, staat zij klaar om Klief verder te leiden in een volgende fase van groei en innovatie.

Hilde De Coen volgt Nick Marlein op, die de afgelopen jaren een sleutelrol speelde in de transitie en groei van Klief. Onder zijn leiding heeft Klief belangrijke stappen gezet in het verbeteren van de patiëntenzorg, het versterken van multidisciplinaire samenwerking, en het uitbouwen van ambulante revalidatie. Zijn toewijding aan de organisatie heeft een blijvende impact gehad, en Hilde De Coen kijkt ernaar uit om op deze fundamenten verder te bouwen.

Hilde De Coen: “Ik vind het een bijzondere eer om Klief, een mooie organisatie die ik al meerdere jaren van nabij heb opgevolgd, nu te mogen leiden. Ik kijk ernaar uit om de komende periode belangrijke projecten voor de organisatie mee te helpen uitvoeren. Samen bouwen we verder aan een sterk en toekomstgericht revalidatieziekenhuis.”

“Hilde combineert ervaring met visie en een sterk mensgericht beleid” – Walter Leijs, voorzitter bestuursorgaan

Sinds 2016 is Hilde De coen als bestuurder nauw betrokken bij Klief. Met een opleiding als jurist en een bijkomende specialisatie in intellectuele rechten startte Hilde De Coen haar carrière als advocaat-stagiair. Vervolgens heeft zij meerdere functies opgenomen bij publieke overheden en instellingen Het grootste deel van haar loopbaan – meer dan vijftien jaar – is ze actief in de gezondheidszorg, waaronder in UZ Gent en OLV Aalst, waar ze de recente fusie tot AZORG mee begeleidde.

Het bestuursorgaan van Klief heeft het volste vertrouwen in haar leiderschap. “Hilde combineert ervaring met visie en een sterk mensgericht beleid”, zegt Walter Leijs, voorzitter van het bestuursorgaan. “We kijken ernaar uit om samen met haar de toekomst van Klief vorm te geven.”

Blik op de toekomst

Onder leiding van Hilde De Coen blijft Klief inzetten op hoogwaardige revalidatie, multidisciplinaire zorg en sterke samenwerkingen binnen de sector. Samen met onze medewerkers, artsen en partners bouwen we verder aan een organisatie waar patiënten zich veilig voelen en medewerkers met trots werken.

Hilde De Coen start officieel als algemeen directeur op 1 april 2025. Het bestuursorgaan en de medewerkers van Klief kijken uit naar deze nieuwe fase en zijn vastbesloten om samen te werken aan de toekomst van Klief.

Het revalidatieziekenhuis Klief in Oostende en het Zeepreventorium in De Haan zijn zusterorganisaties binnen een samenwerkingsverband. Tot nu toe hadden ze met Nick Marlein één gemeenschappelijke directeur, maar die wordt in het Zeepreventorium vanaf 1 maart opgevolgd door Ann Tanghe en vanaf 1 april in Klief door Hilde De Coen. Er zijn wel nog een aantal medewerkers overkoepelend werkzaam.