Hilde Crevits en Jeremie Vaneeckhout draaien week lang mee in de zorg

In de week van 24 februari tot 2 maart 2025 wordt voor de derde keer ‘Expeditie Zorg’ georganiseerd. Dan draaien Vlaamse politici een week lang mee in de zorg, verspreid over locaties in heel Vlaanderen. Dat meldt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vrijdag. Nemen onder andere deel: Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) en Jeremie Vaneeckhout (Groen).

Vlaamse ministers, maar ook lokale politici, parlementsleden en kabinetsmedewerkers zullen zich een week lang engageren in een kinderopvang, woonzorgcentrum of thuiszorgdienst van een lokaal bestuur.

Zo zullen onder meer Vlaams minister van Welzijn Caroline Gennez (Vooruit) en Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V), bevoegd voor Binnenlands bestuur, zich engageren in zorginstellingen. Ook de voormalige partijvoorzitters Conner Rousseau (Vooruit) en Jeremie Vaneeckhout (Groen) nemen deel aan de campagne.

De actie wordt georganiseerd door de VVSG om de mandatarissen te laten ervaren hoe het is om in de lokale zorgdiensten te werken. Specifiek wil de vereniging de specifieke zorgnoden van gemeenten onder de aandacht brengen.