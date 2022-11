Heestert heeft voortaan eigen Zorgzaam Ankerpunt in wzc Marialove: “Antwoord op nood aan hulp”

In wzc Marialove werd nu ook een ‘Zorgzaam Ankerpunt’ geopend. Daar kunnen de Heestertnaren met diverse vragen rond zorg en welzijn terecht. Het is een project in het kader van ‘Zorgzame Buurt’.

Vorig jaar lanceerde de Vlaamse overheid het project ‘Zorgzame Buurten’. Een ‘Zorgzame Buurt’ is een buurt waar mensen comfortabel thuis of in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen en er de nodige hulp of ondersteuning krijgen. Begin februari startte de vzw Curando, waar wzc Marialove deel van uitmaakt, het project ‘Zorgzame Buurten Heestert’ op.

Enkele jaren geleden organiseerde Curando al een bevragingsronde in Heestert rond zorgvoorzieningen. “Hieruit bleek dat de vraag naar meer zorg en ondersteuning hoog was. En net daar speelt het project ‘Zorgzame buurten’ op in. Comfortabel in de eigen buurt wonen met verschillende groepen van mensen die elkaar helpen”, zegt Anje Degraeve, directeur woonzorgzone Zuid van Curando.

Op basis van een nieuwe buurtanalyse dit jaar, werd beslist dat een fysiek infopunt noodzakelijk was. Nu is het Ankerpunt een feit. Het bevindt zich in woonzorgcentrum Marialove in de Gauwelstraat in Heestert en is elke werkdag open, op maandag zelfs tot 18 uur. “We willen een toegankelijk, uitnodigend en vooral laagdrempelig infopunt zijn waar iedereen terecht kan met vragen rond zorg en welzijn.”, licht Graciëlle Vandoorne, projectcoördinator, toe.

“Met het Ankerpunt willen we iedereen die langskomt, informeren door te luisteren naar de noden en vragen. We proberen problemen onmiddellijk op te lossen of door te verwijzen naar de juiste diensten. Niet enkel naar diensten van Curando, maar we werken ook samen met andere zorgverleners en lokale verenigingen.”

Zorgformules

Men wil ook met dit project het bestaand aanbod van Curando versterken. “In Heestert bieden we meerdere zorgformules aan, gaande van woonzorgcentrum Marialove over het centrum voor dagverzorging De Melodie en het lokaal dienstencentrum De Symfonie tot Cura thuisverpleging en Cura gezinszorg. Binnen het project ‘Zorgzame Buurten’ wordt de site in Heestert nu ook ter beschikking gesteld aan de buurt om samen met hen gemeenschapsversterkende initiatieven te organiseren en op die manier een brug te slaan tussen de buurt, vrijwilligers, bewoners, Ankerpunt, zorg- en welzijnsorganisaties”, aldus Anje Degraeve.

Maar daar blijft het niet bij want Curando gaat ook zelf naar de buurt toe door het organiseren van allerlei activiteiten zoals wandelingen in de buurt en buurtdrinks.

“Hoe meer mensen elkaar leren kennen en echt de connectie voelen met hun buren, hoe meer mensen er helpen en geholpen worden”, besluit Graciëlle Vandoorne.