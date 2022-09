Heel bijzonder proefproject in Sint-Andreasinstituut: “We beogen drie doelen met ons maandverbandkastje”

In de tijdelijke locatie van het Brugse Sint-Andreasinstituut in de Abdijbekestraat loopt momenteel een bijzonder proefproject. In de damestoiletten staat immers een maandverbandkastje voor de leerlingen.

“We broeden al een tijdje op de gedachte om iets te doen om het armoedeprobleem onder de aandacht te brengen bij onze leerlingen. De prijsstijgingen van de laatste maanden hebben ons idee een extra duwtje gegeven”, vertelt Emma Bossu, lid van het GOK-team (Gelijke Onderwijskansen, red.) van de school. “Ik heb het plan om een maandverbandkastje te introduceren, voorgelegd aan de leerlingen van het vierde jaar Moderne Talen, aan wie ik het vak communicatiewetenschappen doceer. Ze waren onmiddellijk heel enthousiast. Zelfs de jongens vonden het een schitterend idee.”

Drie doelen

“Met dit initiatief beogen we drie doelen”, vertelt één van de jongens die meewerkt aan het project. “We willen in de eerste plaats de leerlingen ondersteunen die het financieel moeilijk hebben. Daarnaast willen we het onderwerp uit de taboesfeer halen, maar eveneens praktisch bijspringen als iemand zijn menstruatieproducten thuis vergeten is. Eigenlijk vinden we dat de overheid deze producten zou moeten voorzien. Jongens hebben deze producten niet nodig, maar toch vinden we dat er in elk openbaar toilet een menstruatiekastje zou moeten hangen.”

Proefproject

“Het proefproject loopt echt goed”, vult graadcoördinator Sau Men Wong aan. “Door het kastje in de meisjestoiletten te plaatsen, zorgen we ervoor dat de gebruiksdrempel heel laag is. Niemand maakte tot op heden misbruik van het aanbod en dat is een positief signaal. Momenteel volstaan donaties van collega’s en aankopen met een kleine schoolsubsidie om over een noodzakelijke voorraad menstruatieproducten te beschikken. Er zijn momenteel verkennende contacten met de lokale overheid om het proefproject eventueel uit te rollen in alle Brugse scholen.” (PDC)