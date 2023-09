Hayley wil met Summum top in thuisverpleging bieden

Na heel wat ervaring in de zorg is Hayley Vanhove (35) op zelfstandige basis van start gegaan met Thuisverpleging Summum. “Na enkele jaren als zelfstandige in bijberoep bij een groep was ik klaar om mijn vleugels te spreiden en mijn eigen bedrijfje op te richten.”

“Ik ben op mijn negentiende afgestuurd als zorgkundige en ging in het woonzorgcentrum De Lindeboom in Knokke-Heist aan de slag. Na enige tijd daar kreeg ik de kans om vanuit het werk studies te doen voor verpleegkunde. En die studies heb ik intussen een kleine zes jaar geleden afgerond”, zegt Hayley, die opgroeide in Moerkerke en nu in Den Hoorn woont.

“Mijn diploma als verpleegkundige heb ik toen gebruikt om in bijberoep in de thuisverpleging aan de slag te gaan, terwijl ik nachtdiensten deed in het rusthuis. Dat was natuurlijk wel een zware combinatie. Toen voor mezelf steeds meer duidelijk werd dat de thuisverpleging me meer kon bekoren dan het werk in het rusthuis, heb ik mijn keuze gemaakt. Na de ervaring in bijberoep was het het moment om mijn vleugels te spreiden en met Summum mijn eigen bedrijfje op te richten. Ik heb gekozen voor de naam Summum omdat we het ‘summum’, de top dus, in de thuiszorg willen zijn. Dit door de best mogelijke zorgen en een persoonlijke aanpak te hanteren.”

Groepje worden

Hayley staat met Summum onder meer in voor dagelijkse persoonlijke verzorging voor ouderen en mensen met een beperking, voor klaarzetten en toedienen van medicatie, stomazorg, wondzorg of nazorg na operaties. “Binnenkort komt er zich een meisje aansluiten als thuisverpleegkundige bij Summum. Het mag dus effectief wel een groep worden, maar ook niet al te groot; vier à vijf personen. Ik wil absoluut ook nog zelf bij de mensen langsgaan voor hun verzorging en verpleging. Het is dat contact en het werken met mensen dat het zo boeiend maakt.”

Summum is actief in de regio Moerkerke, Den Hoorn, Sijsele, Damme, Hoeke, Lapscheure en Middelburg. (PDV)