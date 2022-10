Hanne (24) nieuwe centrumleider en coördinator Den Tap in Ruiselede: “Ontmoeten en samenkomen”

Hanne Lambrecht (24) is de nieuwe centrumleider en coördinator van het lokaal dienstencentrum (LDC) en dagverzorgingscentrum (DVC) Den Tap van wzc Curando Midden in de Aalterstraat in Ruiselede. Hanne bruist van temperament en ambitie, sociaal bewogen als ze al van kindsbeen af is.

Hanne woont met haar ouders Chris en Heidi Devooght in de O.L.Vrouwstraat, niet ver van haar nieuwe werkvloer en ook heel dicht bij het Chirolokaal waar ze de alom gewaardeerde leidster en hoofdleidster was bij de Chiromeisjes. Na het secundair onderwijs in Tielt, in De Bron en Sint Jozef, behaalde ze een bachelor ergotherapie aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ze werkte drie jaar in huisartsenpraktijk De Brug in de Bruggestraat.

“Dat was een heel leuke job met administratief werk en toch ambieerde ik nog meer sociaal contact, wat ik met deze nieuwe uitdaging dankbaar mag aannemen en koesteren. Ik schrikte niet terug voor de grote uitdaging, gesterkt door de zekerheid dat mijn voorgangster Indra Vanhulle me met raad en daad zou bij staan in deze beginfase”, steekt Hanne enthousiast van wal.

We blijven inzetten op nog meer sociale initiatieven

“Het Lokaal Dienstencentrum omvat de benedenverdieping met het café en de zaal en is voor iedereen bestemd. Ik regel de reservaties voor het gebruik van de locatie, voor een divers aanbod aan eigen activiteiten zoals lessenreeksen en workshops, de kaartnamiddag, de pannenkoeken op vrijdag en gebruik door socioculturele organisaties zoals Okra, Ferm, Tuinhier, Samana, de Landelijke Gilde. Dagelijks komen hier zowat 20 mensen het middagmaal gebruiken. Het tweede luik, op de verdieping, is het dagverzorgcentrum, waar dagelijks zowat 14 mensen verblijven van ’s morgens tot 17 uur. Die mensen worden thuis opgehaald en teruggebracht. Ook die dienstregeling is een deel van mijn takenpakket.”

Tweede centrum

Curando heeft sinds een jaar een tweede centrum, Avondvreugd in Lotenhulle, ook met café en een zaaltje. “Ook al wat daar gebeurt, dien ik in goede banen te leiden. Heel wat administratieve en organisatorische planning dus. De leidraad en hét fundament van al wat hier gebeurt, zijn de kernbegrippen ontmoeten en samenkomen. We blijven inzetten op nog meer sociale initiatieven, samen met het zo charmante en liefdadige team van buurtvrijwilligers Romain, Jan, Vera, Jean-Pierre, Katrien. De ochtendwandeling met ontbijt, na jaargang 1 vorig jaar, wordt een vast item: elke laatste donderdag van de maand. Op 27 oktober zal die vanuit Avondvreugd vertrekken.

Op 3 december is er een Geefplein gepland. Iemand verzamelt allerlei waardevolle zaken, speelgoed en zoveel meer voor de kinderen en dat wordt die dag gratis weggeschonken. Alles in een sfeervolle setting met chocomelk, wafels, glühwein in een warme kerstsfeer. Ook een heuse muzieknamiddag staat op onze planning, met optredens van een duo, wellicht op 6 december. In januari is er een avondwandeling met sfeerlichtjes, exclusief voor de buurtbewoners”, besluit Hanne Lambrecht.