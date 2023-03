Gym Boutique geeft startschot van fitnessonderzoek ‘How fit is Belgium’

Het is niet erg goed gesteld met de gezondheid van de gemiddelde Belg. Daar wil de European Fitness Academy met de campagne ‘How Fit is Belgium’ wat aan doen. In verschillende Belgische fitnesscentra werd daar vrijdag het startschot voor gegeven. Ook in Pittem. “Wie vijf weken lang twee keer per week sport, zal wel degelijk een verschil merken”, zegt Lien Tack van Gym Boutique.

“99 procent van de veertigplussers die onvoldoende bewegen krijgen te maken met gezondheidsklachten”, aldus zaakvoerder Lien. “1,5 miljoen Belgen nemen medicatie tegen cholesterol, 1 miljoen Belgen nemen dagelijks slaappillen en 5 miljoen Belgen hebben overgewicht. Al is er gelukkig ook goed nieuws. Door twee keer per week te fitnessen kan je je gezondheidsachterstand snel terug inhalen, ongeacht je leeftijd. Onze oudste klant is trouwens 81 jaar en komt elke week sporten.”

Wie intekent voor How Fit is Belgium, dat overigens kan rekenen op de steun van de Belgische Cardiologische Liga,wordt uitgenodigd om twee keer per week te komen sporten, vijf weken lang. Tijdens het traject wordt ook aandacht besteed aan de impact die de trainingsresultaten hebben op de gezondheid. Pittems sportschepen Stijn Vandenhende (CD&V) schreef zich alvast in. “Vroeger ging ik wekelijks sporten, maar ik merk dat ik nu al anderhalf jaar lang minder tijd vind om dat te combineren met het gezin en het werk. Al hoop ik daar terug verandering in te brengen. Bovendien wil ik als sportschepen uiteraard ook het goede voorbeeld geven.” (SV)