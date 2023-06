Gratis dosis zonnecrème dankzij SMOT-palen in Menen

Zorg dragen voor je gezondheid? Het is een onderwerp dat de afgelopen jaren brandend actueel is geworden. Voor Menen is het alvast meer dan alleen maar een stoere slogan op papier. Dankzij de gloednieuwe SMOT-palen willen ze van preventie een heus werkwoord maken.

Het woord huidkanker alleen al doet heel wat mensen huiveren van de schrik, want het is een aandoening die jaar na jaar meer slachtoffers maakt. Toch is het vaak een kwestie van handelen om dergelijke diagnose te vermijden. Het stadsbestuur blijft alvast niet bij de pakken zitten en investeerde in twee SMOT-palen, die zonnebrandcrème ter beschikking stellen.

Factor 40

“We moeten verder denken dan alleen maar zonnebaden als we spreken over zonnecrème”, verduidelijkt schepen van sociale zaken Angelique Declercq (Vooruit). “Ook bij het uitvoeren van dagdagelijkse taken is het beschermen van de huid uitermate belangrijk. Dit willen met het stadsbestuur onder de aandacht brengen en zullen twee Sundo SMOT-palen in het straatbeeld laten verschijnen. Het volstaat om met je handen onder de sensor te wuiven en je krijgt een gratis dosis zonnecrème. Naast de crème zelf, die een bescherming tot factor 40 zal bieden en waterproof is, zullen de palen ook actuele info geven over de UV-index op dat moment. Zo kan men aangepaste maatregelen nemen mocht dit nodig zijn.”

De palen zullen worden ingezet op openbare pleinen of tijdens evenementen en moeten het geheel erg laagdrempelig houden. Een recente studie bij 400.000 Europeanen toonde aan dat blootstelling aan zonnebrand voor je 18de, het risico op huidkanker met 18 procent verhoogt.