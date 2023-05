Gloednieuwe huisartsenpraktijk geopend in Roeselare

Vrijdagavond opende Herlinde Bossaert op de hoek van de Eikstraat met de Iepersestraat in Roeselare officieel de deuren van haar gloednieuwe huisartsenpraktijk Collievijverbeek. Het voorbije jaar werd een voormalig woonhuis verbouwd tot een moderne praktijk. “Het is belangrijk dat alle patiënten zich onmiddellijk thuis voelen.”

Vrijdag werd een wel erg speciale verjaardag voor Herlinde Bossaert. De Moorsleedse vierde niet alleen haar verjaardag, maar opende ook officieel de deuren van haar huisartsenpraktijk. “Het voorbije jaar verbouwden we een woning op de hoek van de Eikstraat en de Iepersestraat tot een moderne dokterspraktijk. Ik wou hier echt een huiselijke sfeer creëren zodat de patiënten zich onmiddellijk op hun gemak voelen”, aldus Herlinde. De dokterspraktijk bestaat uit verschillende ruimtes. De patiënten komen via de ingang in de Iepersestraat in een ruime wachtruimte. Daarna worden ze onthaald door verpleegkundige Sofie Coppenolle. “De consultaties gaan door in een van de kabinetten. Ikzelf palm nu één van de drie lokalen in, maar hier is ruimte voorzien voor een collega huisarts en nauwe samenwerking met collega’s uit de zorgsector.

Met de opening van het nieuwe praktijkgebouw blijft Herlinde aan de slag in de omgeving waar ze de voorbije jaren al werkte. In oktober 2019 startte ze als huisarts in de praktijk van Erik Lamsens (78), iets verderop in de Iepersestraat. “Ik kreeg van Erik heel veel vrijheid.” De al jarenlange actieve Roeselaarse huisdokter is blij dat er met Herlinde een opvolgster in de omgeving van wijk De Ruiter is. “Ik stop nog niet helemaal, maar ik ben blij te weten dat mijn patiënten in goede handen zijn bij Herlinde. De continuïteit is gegarandeerd.” Dat de nieuwe huisartsenpraktijk de naam Collievijverbeek kreeg, kwam er in samenspraak tussen Erik en Herlinde. “We zijn beiden vlakbij de Collievijverbeek opgegroeid en de praktijk ligt vlakbij de beek. Een logische keuze dus.” Ook het nieuwe logo zit vol symboliek. Vanuit verschillende aspecten van de huisartsgeneeskunde bouwde ontwerpbureau Scarabar het logo op rond de plattegrond van Roeselare.