Gezondheidsrally zet Week van de Valpreventie en bewegen in de kijker in Wingene

Tijdens de maand april werkt de gemeente Wingene een gezondheidsrally uit naar aanleiding van Week van de Valpreventie. Op het programma staat een gezondheidsquiz, een wandeling rondom het WZC Amphora en twee infosessies.

“Vaak zijn ouderen zich nog te weinig bewust dat het voorkomen van valincidenten mogelijk is. Gedachten zoals ‘ik ben oud geworden’ of ‘er is niks meer aan te doen’ of ‘vallen voorkomt mij niet’ belemmeren dikwijls om iets aan het valrisico te doen”, weet schepen van Welzijn Tom Braet. “Als gezonde gemeente vinden wij het belangrijk om ook de zelfstandigheid van thuiswonende ouderen te stimuleren en te verhogen.”

Quiz met wandeling

Gedurende de hele maand april gaat de gezondheidsrally door, een quiz die je al wandelend doorheen de risicofactoren van vallen gidst. Deelnemers testen hun kennis over valpreventie, krijgen nuttige tips en bewegen samen. De wandeling van 1 kilometer start aan het woonzorgcentrum Amphora. Aan het onthaal van het WZC kan je het deelnameformulier ophalen en je antwoordformulier terug indienen. Op vrijdag 28 april wordt de winnaar geloot. Die kan met twee personen genieten van een etentje in het dorpsrestaurant Geselle.

Infosessies

Op maandag 24 april van 14 uur tot 16 uur wordt in Villa Amphora een infomarkt georganiseerd onder het thema ‘Veilig thuis wonen’. Verschillende risicofactoren van valpreventie komen aan bod zoals verminderde spierkracht, problemen met het evenwicht, duizeligheid, slecht gezichtsvermogen. “We kunnen rekenen op een samenwerking met Apotheek De Loore die de infostand rond hulpmiddelen in medicatie zal verzorgen. Opticien Jan Bergez zal meer info bieden rond het belang van een goed gezichtsvermogen en het gebruik van een bril”, vult Hans De Clerck aan die algemeen directeur is van Amphora.

Op donderdag 27 april om 14.30 uur komt sportpromotor van Wingene Jim Focke naar Geselle in Zwevezele en hij vertelt meer over het belang van bewegen. Hij legt ook uit wat er in de gemeente te beleven valt op vlak van bewegen. Aanwezigen krijgen een aantal oefeningen mee om thuis aan de slag te gaan.