Fleur helpt je aan een stralende look: van naturelle make-up tot gewaagde look

Bij de Poperingse Fleur Vandenberghe kan je sinds kort terecht voor verschillende soorten make-up: natural, bruid avond, feest… Ook voor advies en workshops kan je haar raadplegen.

“Dit is iets wat ik al heel lang wilde doen. Mijn mama was vroeger schoonheidsspecialiste en ik denk dat dit hierdoor komt. Als kind was ik er mee bezig en ben er zo mee opgegroeid. Er werd altijd veel aandacht gegeven aan het uiterlijk”, zegt Fleur Vandenberghe (27). Samen met haar partner Simon Bruneel woont ze in Poperinge.

“Door mijn interesse in make-up ben ik een avondopleiding van één jaar gaan volgen in Syntra. Enerzijds de module basis en anderzijds de module expert waar je dan dingen leert zoals: bruidsmake-up, feest make-up, make-up tijdens fotoshoots, specifieke zaken zoals rijpere huid, brildragers… Allemaal zaken waarmee er rekening mee moet worden gehouden.”

Kwalitatieve make-up

“Mensen die eens een avondje weggaan, naar een trouw moeten, zelf gaan trouwen, mensen die naar een feestje gaan,.. kunnen bij mij terecht. Eigenlijk iedereen die zich eens wil laten verwennen. Dit kan gaan van een naturelle make-up tot een gewaagde look. Alles is mogelijk.. Afhankelijk wat de persoon in kwestie wenst”, zegt Fleur.

“Voor ik begin bespreek ik samen met de persoon die langskomt wat haar wensen zijn, welke kleuren zij mooi vindt,… Dit vind ik zelf heel belangrijk. Ik gebruik ook vooral kwalitatieve make-up. Ik heb een kamer die volledig is ingericht om dit soort werk te doen. Ik kan ook bij de mensen ter plaatse (op het evenement of thuis) gaan. Dit valt allemaal te bespreken.”

Workshop

Binnenkort wil ik graag mensen ontvangen of bij mensen thuis gaan om een workshop aan te bieden. Dit kan één op één, maar uiteraard ook voor een groep is dit mogelijk. Bij mij thuis kan ik tot zes mensen ontvangen. Ik zou dan uitleg geven over de basis van make-up en de mensen hierbij helpen zodat ze hier zelf mee aan de slag kunnen in het dagelijks leven. Ideaal voor mensen die willen bijleren, een bachelorette party of gewoon een gezellige avond met vriendinnen. Ik wil in de toekomst nog meer bijleren en mezelf verder laten groeien in mijn kennen en kunnen.”

Geïnteresseerden kunnen Fleur een berichtje sturen op haar Facebookpagina Fleur_Mua of Instagram ‘mua.fleur.vandenberghe’ of via mail fleur_vandenberghe@hotmail.com. “Vanaf vrijdagavond tot zondagavond zal ik voornamelijk beschikbaar zijn. Tijdens de week werk ik bij Vivaldis, een interimkantoor. Sinds vorig jaar zit ik met mijn collega Robbe in ons nieuw kantoor in Poperinge langs het Rekhof. We zijn een nichekantoor gestart specifiek voor chauffeurs. We gaan dagelijks op zoek naar de juiste job voor de kandidaten. Een job die ik ook met heel veel passie doe.”

Voor dag make-up betaal je 37 euro. Voor feest/avond make-up, eerder een gewaagde look, veel meer glitter en glamour, is dat 45 euro. Je betaalt 45 euro per persoon voor een workshop van 2 tot zes personen. Voor een workshop één op één betaal je 50 euro.