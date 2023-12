Evie Lefevere verbouwt pand tot wellness- en verzorgingscentrum: “We vullen elkaar letterlijk aan”

Evie Lefevere (37) opende de voorbije maand in de Kaaistraat 1A haar eigen wellnesscentrum waar zij ook tal van andere verzorgingsdiensten zoals gezichtsverzorging en laserontharing aanbiedt. Zij werkt daarvoor samen met gespecialiseerde collega’s Eliana Bula (37) en Sarah Roose (39) die in de zaak een onderkomen vonden.

Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, maar begin november kon verpleegster Evie Lefevere samen met haar collega’s Eliana en Sarah de eerste klanten verwelkomen in haar Eau de Vie in de Kaaistraat, vlak bij de Groentemarkt. “Ik kocht destijds het pand om er een wellnesscentrum in onder te brengen”, steekt Evie van wal, “maar daarnaast was er in de extra ruimtes zeker plaats om die ter beschikking te stellen van gespecialiseerde, deskundig opgeleide mensen die er in hoofd- of bijberoep en op zelfstandige basis hun zaak willen runnen, en dat in de eerste plaats aan een heel eerlijke prijs want dat blijkt niet zo gemakkelijk te vinden. De locatie hebben ze in ieder geval mee, midden in het stadscentrum.”

Grondige renovatie

Na de aankoop startte Evie met een totaalrenovatie en dito herinrichting. “En dat bleek niet van de poes”, vertelt ze. “Al met al was het een heel groot werk, dat ik volledig zelf financierde, zonder de minste subsidies. Ik ben wel heel tevreden met het resultaat, maar zeker ook met de mensen die mij contacteerden om er zich te vestigen: Eliana Bula met haar zaak Dermobeauty en Sarah Roose met C’est Ça(rah). Samen hebben we niet alleen een gezellige en ontspannende plek gerealiseerd maar bieden we meteen ook een groot aanbod van diensten aan zoals een privéwellness, permanente make-up, laserontharing en verschillende gelaats- en lichaamsverzorgingen.”

Passie

Sarah en Eliana zijn alvast in hun nopjes met de geboden mogelijkheden bij Eau de Vie. “Absoluut. Wat wij doen is zoveel meer dan een job, maar een passie”, klinkt het. “We vullen elkaar als het ware letterlijk aan en dat kan de klanten alleen maar ten goede komen.”