Elsie vindt haar nieuwe roeping in de voetreflexologie

Last van eeltvoeten, ingegroeide teennagels of likdoorns? In haar privépraktijk PieSano verwent Elsie Monte je met een deugddoende behandeling op maat. Na een loopbaan als bediende, koos Elsie Monte op haar 46ste voor een opvallende carrièreswitch. “Ik ben eigenlijk afgestudeerd in toerisme, maar heb altijd veel interesse gehad voor wellness. Waarom juist de voeten? Veel mensen beseffen niet welke spanningen er zich daar kunnen opstapelen. Net zoals koude voeten je lichaam kunnen verkrampen, zorgen blije voeten ervoor dat heel je lichaam zich ontspant. Luister dus naar je voeten als ze zeuren”, adviseert ze. Als gespecialiseerd voetverzorger – ook wel medische pedicure genoemd – behandelt Elsie nagel- en huidaandoeningen aan de voeten, ingegroeide teennagels, likdoorns en kalknagels. “Voor wie eerder op zoek is naar een ontspannend me-time-momentje, raad ik een deugddoende voetreflexmassage aan. Etherische olie, ontspannend muziekje: na een behandeling van een uurtje loop je hier op wolkjes weer buiten”, aldus Elsie. Dat gevoel van welbehagen loopt als een rode draad door haar praktijk. “De visie erachter is holistisch: voetreflexologie herstelt de balans in je lichaam, waardoor je je als herboren voelt. Een goeie massage aan de voeten kan dus wonderen doen”, besluit Elsie. (WK)

De praktijk ligt in de Vincke-Zoetelaan 19 in de Vosseslag. Info op www.piesano.be.