Elke Commeene start kinderopvang in vroegere elektrozaak in Ingelmunster

Elke Commeene begon als onthaalouder in de Ingelmunsterse Bruggestraat 180, waar vroeger de elektrozaak Herman Bossuyt was gevestigd. Elke zal maximaal acht kinderen van 0 tot 3 jaar vertroetelen.

Elke Commeene (28) woont, samen met haar partner Mathys en de twee kinderen, in Izegem. Ze volgde het zevende jaar kinderzorg in het Instituut De Pelichy in Izegem. Daarna werkte ze drie jaar in de groepsopvang Het Sloeberhuis in Izegem. Vervolgens zette ze de stap naar de buitenschoolse opvang, namelijk in ‘t Flieflotterke in Tielt. Elke bleef thuis na de geboorte van haar tweede kindje en besloot onthaalouder te worden.

“De meeste onthaalouders doen dat in hun eigen huis, maar mijn man zag dat niet zitten. We zochten dan maar naar een andere geschikte locatie en zo kwamen we hier terecht in Ingelmunster”, vertelt Elke, die op maandag 28 februari begon als onthaalouder. Ze werkt als onthaalouder voor de dienst opvanggezinnen Engelbewaarder uit Izegem, die instaat voor de begeleiding, ondersteuning en administratie.

Volzet tot september

Drie weken later geeft Elke toe dat het goed meevalt. “Ik mag maximum acht kindjes van 0 tot 3 jaar vertroetelen”, vertelt ze verder. “Vanaf de eerste dag hebben de aanwezige kindjes mij goed aanvaard, wat niet altijd evident is. De meeste kindjes zijn rond de anderhalf jaar. Dat is een moeilijke leeftijd voor een kindje om plots bij een onbekend persoon te worden afgezet. Maar de kindjes vertrouwen mij en we doen samen leuke activiteiten. Binnen enkele maanden komen er nog kindjes bij. Ik ben in feite al volzet tot september 2024.”

Hulp bij opvoeden

Is Elke het al gewoon om een spelletje te spelen met de kindjes en een verse luier aan te doen? Elke lacht: “Dat is het grote cliché dat mensen denken van een onthaalmoeder of kinderverzorgster. Ze denken dat we gewoon een beetje spelen met de kindjes, een vers pampertje aandoen en je bent er van af, maar mijn job is meer dan dat. Ik check wat het kind graag doet. Op basis van hun interesse zoek ik activiteiten uit, bied ik spelletjes aan. Verder evalueer ik ook constant mezelf. Ik heb als onthaalouder een belangrijke opdracht, want ik help de kinderen mee opvoeden in hun groei en ontwikkeling. Je kan het zo gek niet bedenken of je moet het doen.”

“Qua administratie heb ik wel geluk, want ik werk onder de dienst van de Engelbewaarder en die doet mijn paperassenwerk, maar ook bij vragen of advies kan ik hen altijd opbellen.”